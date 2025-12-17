핏크닉, 차별화된 AI 기반 부업교육 제시

핏크닉이 실행 중심 설계 ‘현실적인 부업 구조’를 앞세워 차별화된 교육 모델 제시한다고 밝혔다.

최근 업계는 부업 시장이 확대되면서 관련 교육 역시 급증하고 있지만, 실제 실행과 성과로 이어지는 교육은 여전히 제한적이라는 평가가 나온다. 이런 가운데 핏크닉은 ‘실행 중심 설계’와 ‘현실적인 부업 구조’를 앞세워 차별화된 교육 모델로 주목받고 있다.

핏크닉 측에 따르면 기존 부업 교육은 성공 사례 소개나 이론 설명에 비중을 두는 경우가 많았다. 하지만 수강 이후 실제로 무엇을 해야 하는지 명확하지 않거나, 실행까지 이어지지 못하는 사례도 적지 않았다.

핏크닉 관계자는 “이 같은 한계를 개인의 노력 부족이 아닌, 교육 설계의 문제로 보고 있다. 정보는 충분하지만 행동으로 전환되는 과정이 부족하다”며 “이러한 구조적 문제에 주목해, AI를 활용한 부업 교육을 ‘빠른 실행’ 중심으로 재구성했다. 복잡한 기술 이해나 장시간 학습을 전제로 하기보다, 수강생이 가능한 한 빠르게 실제 행동을 해보고 작은 결과를 만들어보는 데 초점을 맞췄다”고 설명했다.

이를 통해 학습 과정 자체가 곧 실행 경험이 되도록 설계했다. 특히 AI 도구를 부업에 접목하는 방식에서도 차별점이 드러난다. 기술 자체를 깊이 있게 설명하기보다, 수익 구조와 연결되는 활용 흐름을 먼저 제시하고 바로 적용해보도록 유도한다. 이 과정에서 수강생은 AI를 ‘배워야 할 대상’이 아니라, 실제로 써보며 결과를 확인하는 도구로 인식하게 된다는 평가다.

정승요 핏크닉 대표는 “부업 교육에서 중요한 것은 얼마나 많은 정보를 제공하느냐가 아니라, 수강생이 실제로 한 걸음이라도 움직이게 만드는 것”이라며 “AI 역시 어렵게 느끼기보다, 실행을 돕는 도구로 접근할 수 있도록 구조를 설계하고 있다”고 밝혔다. 이어 “교육의 목적은 결과로 이어질 수 있는 기반을 만드는 것이기에 빠른 실행이 반복되면 자연스럽게 판단 기준이 생기고, 그 기준이 다음 선택과 방향성을 결정하게 된다”고 덧붙였다.

