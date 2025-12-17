브이오엠 알엑스, ‘반려동물 만성장병증 임상치료·식이 전략’ 웨비나 개최

브이오엠 알엑스가 개최하는 ‘반려동물 만성장병증 임상치료·식이 전략’ 웨비나 포스터. 우리와주식회사 제공

펫푸드 기업 우리와의 수의사전용 멀티기능처방식 브랜드 ‘브이오엠 알엑스(V.O.M RX)’가 ‘만성장병증 케이스로 알아보는 임상치료·식이 전략’을 주제로 웨비나(온라인 세미나)를 진행한다고 17일 밝혔다.

오는 21~22일까지 진행되는 이번 웨비나는 수의사 교육 플랫폼 ‘인벳츠’에서 무료로 시청할 수 있다.

강연은 국내 최초 소화기내과 전문진료 동물병원인 청담 장튼튼내과동물병원 한성국 원장이 맡는다. 한 원장은 치료 후에도 반복되는 만성장병증에 대한 임상 현장의 실질적 고민을 중심으로, 만성장병증의 개요와 최신 경향을 소개한 뒤 10가지 실제 케이스를 통해 진단부터 치료, 식이 관리까지 체계적인 접근법을 제시할 예정이다.

구체적으로 가수분해 단백질과 홈메이드 식단을 적용한 난치성 식이반응성 장병증(FRE) 케이스, 난치성 케이스에서 스테로이드 적정 사용법, 휴먼 알부민 부적절 사용 사례, 무증상 저알부민혈증 케이스, 식이섬유 반응성 장병증 케이스, 만성장병증과 애디슨병, 갑상선기능저하증과 단백소실성 장병증(PLE)의 연관성, 림프관염 케이스, 스트레스와 만성장병증의 상관관계, 변이식(FMT) 반응 케이스 및 실전 팁을 들을 수 있다.

우리와 측은 “이번 웨비나는 반려동물 질환 관리의 핵심인 보호자 상담·교육 및 식이 전환에 대한 노하우를 비롯해 수의사들이 임상 현장에서 바로 적용 가능한 실질적 노하우를 중심으로 구성됐다”며 “소화기 질환 진료 비중이 높은 수의사들에게 유용할 것”이라고 설명했다.

웨비나 수강 후 설문조사에 참여한 수의사를 대상으로 추첨을 통해 총 100명에게 스타벅스 기프티콘과 ‘브이오엠 알엑스 가스트로인테스티널 로우펫 하이포알러제닉 G/H’ 제품 등을 증정할 예정이다.

박재림 기자 jamie@segye.com

