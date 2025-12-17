MBC 예능 베스트 커플은 누구?…시청자 투표 시작

’2025 MBC 방송연예대상’ 사진 = MBC

2025년 MBC 최고의 예능 커플이 시청자 투표를 통해 선정된다.

올 한 해 MBC 예능 프로그램을 통해 웃음을 책임진 예능인들이 총출동하는 ‘2025 MBC 방송연예대상’이 오는 12월 29일(월) 오후 8시 50분에 방송된다. 꿀잼 케미스트리를 뽐낸 각양각색 예능 커플의 활약이 돋보였던 만큼 베스트 커플상의 주인공은 누가 될지 높은 관심을 받고 있다.

먼저 ‘나 혼자 산다’ 전현무와 구성환은 ‘제1회 순진무구 가을 운동회’를 개최한 주역으로 무지개 회원들이 단합하는 자리를 만들어 잔칫날 같은 풍성한 재미를 안겼다.

그런가 하면 주우재와 하하는 ‘놀면 뭐하니?’에서 티격태격 케미스트리를 발산하며 많은 사랑을 받았다. 그중에서도 ‘만 원의 행복’ 도전기에서는 행복을 추구하는 하하와 대결에서 승리하기 위해 이성적인 방법을 찾는 주우재의 의견 충돌이 폭소를 유발한 터.

2025년 하반기를 뜨겁게 달군 흥행작 ‘신인감독 김연경’ 김연경과 인쿠시의 인기도 만만치 않다. 원더독스 감독 김연경은 선수들을 위해 쓴소리도 마다하지 않는 카리스마 있는 리더십을 보여줬다.

‘전지적 참견 시점’의 쯔양과 오수빈 매니저는 먹방 퍼레이드로 화제를 모았다. 그중 김장 에피소드에서 각종 라면을 흡입하는 ‘먹천재’ 쯔양과 먹방 크리에이터의 매니저다운 오수빈 매니저의 먹방 활약이 뜨거운 관심을 받았다.

‘태어난 김에 세계일주4’에서 네팔 여행을 함께한 기안84, 덱스, 빠니보틀, 이시언도 베스트 커플상 후보에 올랐다. 다양한 상황을 마주하며 돈독해진 우정, 솔직하고 편안하게 나누는 감정, 현지인과의 친근감 있는 소통 등으로 재미와 감동을 동시에 선사했다.

마지막으로 ‘푹 쉬면 다행이야’에서 붐과 양세형은 환상의 티키타카와 무인도를 찾아오는 손님들을 사로잡는 재치, 요리 실력을 뽐내 만면에 미소를 자아냈다.

이처럼 쟁쟁한 6팀의 후보가 경쟁하는 베스트 커플상 투표는 ‘2025 MBC 방송연예대상’ 공식 홈페이지와 네이버에서 진행된다. 투표 기간은 오늘(17일)부터 26일(금) 자정까지로 1인 1일 1회 투표 가능, 복수 투표는 불가하며 결과는 오는 12월 29일(월) 생방송으로 진행될 시상식에서 확인할 수 있다.

한편, ’2025 MBC 방송연예대상’은 12월 29일 월요일 오후 8시 50분에 방송된다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

