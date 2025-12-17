아이들 민니, 가죽 브라톱 파격 노출…복근까지 드러낸 탄탄 몸매

그룹 아이들(i-dle) 멤버 민니가 파격적인 의상으로 탄탄한 몸매를 과시했다. 사진 = 민니 SNS 계정

그룹 아이들(i-dle) 멤버 민니가 파격적인 의상으로 탄탄한 몸매를 과시했다.

민니는 16일 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 민니 SNS 계정

사진 = 민니 SNS 계정

공개된 사진 속 민니는 블랙 가죽 브라 톱에 재킷을 매치한 과감한 스타일로 시선을 사로잡았다. 체인 장식이 돋보이는 거친 무드의 공간과 어우러진 콘셉트는 민니 특유의 카리스마를 극대화했다. 특히 짙은 스모키 메이크업과 젖은 듯한 헤어스타일은 퇴폐적이면서도 시크한 분위기를 배가시켰다. 카메라를 응시하는 강렬한 눈빛과 도발적인 표정은 몽환적인 섹시미를 완성했다.

사진 = 민니 SNS 계정

또한 민니는 멤버 미연과 함께 찍은 사진도 공개했다. 두 사람은 얼굴을 맞대고 다정한 포즈를 취하며 비주얼 합을 뽐냈다.

한편, 민니가 속한 아이들은 2026년 2월 21일과 22일 서울 송파구 KSPO DOME에서 네 번째 월드투어 ‘2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]’의 포문을 연다. 서울 공연을 시작으로 3월 7일 타이베이, 3월 21일 방콕, 5월 27일 멜버른, 5월 30일 시드니, 6월 13일 싱가포르, 6월 20·21일 요코하마, 6월 27·28일 홍콩 등 아시아와 오세아니아 주요 도시를 찾을 예정이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]