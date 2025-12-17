지드래곤, 하입비스트100 선정 “음악·예술·패션 모두 섭렵"

가수 지드래곤. 뉴시스

가수 지드래곤이 K-팝을 넘어 글로벌 문화 아이콘으로서 영향력 재확인했다.

17일 소속사 갤럭시코퍼레이션에 따르면 지드래곤은 미국의 글로벌 패션·라이프스타일 매거진 하입비스트(Hypebeast)가 발표한 2025 하입비스트100에 이름을 올렸다.

하입비스트100은 패션, 스트리트웨어, 음악, 아트, 디자인 등 컨템포러리 컬처 전반에서 한 해를 상징하는 영향력 있는 인물 100인을 선정하는 리스트로, 장르와 국적을 넘어 문화 전반에 미친 파급력을 기준으로 한다.

지드래곤은 퍼렐 윌리엄스, 트래비스 스콧, 에이셉 라키 등 음악과 패션, 라이프스타일 전반에서 강력한 영향력을 지닌 글로벌 크리에이티브 아이콘들과 나란히 이름을 올렸다.

하입비스트는 지드래곤 선정 배경에 대해 “2025년 한 해 동안 음악을 넘어 예술, 패션, 럭셔리를 아우르는 독보적인 크리에이티브 행보를 통해 글로벌 문화 아이콘으로서의 현재진행형 영향력을 입증했다”고 평가했다.

또한 “정규 앨범 위버멘쉬를 통해 자아 초월이라는 철학적 메시지를 음악으로 구현했을 뿐 아니라 월드투어와 APEC 정상회의 무대에서의 상징적인 퍼포먼스를 통해 그의 예술성이 사회·문화적 영역으로까지 확장됐음을 보여줬다”고 설명했다.

피스마이너스원을 중심으로 한 파인 아트 프로젝트와 제이콥앤코, 젠틀몬스터 등 협업도 조명했다. 하입비스트는 “팝 컬처와 하이엔드 럭셔리의 경계를 허문 사례로, 지드래곤이 단순한 아티스트를 넘어 동시대 문화의 방향성을 제시하는 창조적 기준점임을 명확히 했다”고 전했다.

지드래곤은 2013년 K-팝 아티스트 최초로 하입비스트100에 이름을 올렸다. 이후 2015년, 2016년, 2017년, 2021년, 2022년, 2023년, 2024년, 그리고 올해까지 통산 9번째 선정이라는 유일무이한 기록을 이어가고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

