AxMxP, 깜짝 크리스마스 선물…밴드 사운드로 캐롤 재해석

신인 보이 밴드 AxMxP(에이엠피)가 팬들을 위한 크리스마스 선물을 준비했다.

소속사 FNC엔터테인먼트는 지난 16일 오후 공식 SNS 채널을 통해 AxMxP의 크리스마스 커버 콘텐츠 영상을 공개했다.

공개된 영상에는 크리스마스 파티를 준비하며, 다양한 오브제로 개성 가득한 트리를 만드는 AxMxP의 모습이 담겨 있다. 또한 멤버들은 'Holly Jolly Christmas'(홀리 졸리 크리스마스)와 'Jingle Bell Rock'(징글 벨 록)을 믹스해 밴드 사운드로 재해석하며, 원곡과는 또 다른 매력을 선사했다.

지난 9월 정규 1집으로 데뷔한 AxMxP는 트리플 타이틀곡 'I Did It', 'Shocking Drama', '너는 나를 시인으로 만들어 (Love Poem)'를 통해 다채로운 장르 소화력을 보여줬다. 또한 데뷔와 동시에 빌보드 코리아와 빌보드가 선정한 '9월의 빌보드 K팝 루키(K-Pop Rookie of the Month for September)'에 이름을 올렸으며, 데뷔 앨범으로 역대 밴드 데뷔 앨범 초동 판매량 1위를 기록하는 등 차세대 밴드 주자로서 많은 주목을 받았다.

커버 콘텐츠를 통해 색다른 매력을 발산한 AxMxP는 '2025 Someday Christmas - 부산', '이노마스 뮤직 시리즈 2', '카운트다운 판타지 2025-2026' 등 페스티벌을 통해 연말까지 꽉 찬 활약을 이어간다. 또한 오는 25일 개최되는 '2025 SBS 가요대전 with 빗썸'을 통해 데뷔 후 첫 연말 무대에 출격한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

