세븐틴 ‘메보즈’ 도겸X승관, 유닛 결성…1월12일 미니 1집 ‘소야곡’ 발매

그룹 세븐틴의 두 메인 보컬 도겸과 승관이 새 유닛을 결성해 내년 1월 12일 미니 1집 ‘소야곡’을 발표한다.

도겸X승관은 17일 0시 하이브 레이블즈 공식 유튜브 채널을 통해 ‘소야곡’의 트레일러 ‘An Ordinary Love’를 공개, 신보를 향한 글로벌 팬들의 기대감을 키웠다.

각기 다른 궤적에 선 연인들의 이야기가 담겼다. 대답 없는 전화를 끊지 못하는 도겸의 모습에 이어 한 공간 안에서도 마치 다른 세상에 놓인 것 같은 그와 연인의 시간이 그려진다. 시들어 버린 식물, 말라붙은 과일 등 곳곳에 놓인 오브제는 이들의 관계를 보여주는 듯하다. 단조롭던 도겸의 일상은 우연한 만남과 함께 새로운 긴장을 얻게 된다.

승관은 아르바이트생으로 등장한다. 손님이 가져온 만화책을 보고 지나간 사랑의 장면을 떠올리는 인물이다. 소박하지만 따뜻했던 기억에 잠기는 것도 잠시, 그는 서둘러 책을 건네주려다 그만 한 권을 빠뜨리고 만다. 급히 손님을 따라 나서는 승관의 모습이 ‘Blue’라는 만화책 제목과 교차돼 앨범 스토리를 궁금하게 만들었다.

앨범명 ‘소야곡’은 ‘밤에 부르는 사랑의 노래(Serenade)’라는 의미다. 도겸X승관은 만남과 이별 사이의 모든 과정을 자신들만의 감성적 스토리텔링으로 풀어내 겨울 감성 가득한 음반을 완성했다. 신보는 권태와 어긋남, 새로운 시작까지 가장 보통의 사랑 속 다양한 순간들을 담아내 누구에게나 깊은 공감과 감정 이입을 이끌어낼 전망이다.

도겸X승관은 그간 세븐틴 단체 앨범은 물론 개인곡, OST 등을 꾸준히 선보이며 뛰어난 가창력을 인정받았다. 섬세한 기교, 풍성한 성량, 깊이 있는 표현력에 서로 다른 매력의 음색이 어우러진 이들의 하모니는 ‘K-팝 정통 보컬 듀오’의 부활을 알리는 신호탄이 될 것으로 기대된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

