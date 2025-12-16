최휘영 문화체육관광부 장관이 16일 세종시 정부세종컨벤션센터에서 열린 문화체육관광부(국가유산청)·국민권익위원회 업무보고에서 발언하고 있다. 뉴시스

최휘영 문화체육관광부 장관이 K-팝 공연장 확충에 대한 의지를 드러냈다.

최 장관은 16일 정부세종청사에서 가진 문화체육관광부 대통령 업무보고 후 취재진과 질의 응답에서 “문화 강국, 스포츠 강국에 5만석 규모의 돔구장은 있어야 한다”고 밝혔다.

이날 문체부 업무보고에는 K-팝 공연장 확충이 포함됐다. 높은 K-팝 수요에 맞춰 공연장을 신속 공급하기 위해 다목적 체육시설의 공연설비를 개선하겠다는 내용이다. 내년 예산 120억원이 투입될 예정이다.

이를 통해 문체부는 장기적으로 5만석 규모의 돔구장을 세우고, K-콘텐츠 위상에 걸맞은 기반을 구축하겠다는 계획이다.

최 장관은 “K-팝 성지인 한국에 5만석 규모의 돔 경기장을 기반으로 하는 공연장이 없는 건 있을 수 없는 일이다. 일본만 해도 (5만석 규모 공연장이) 4군데 있고, 한 군 데를 더 짓고 있다”고 살폈다.

이어 “내년부터 여러가지 타당성 조사를 할 계획이다. 수도권뿐 아니라 전국적으로 지자체에서 돔구장을 짓고 싶다는 의사를 표시하고 있다”며 “어떤 지역에 지을지, 몇 개를 지을 지에 대해서도 검토해야 한다. 어떤 재원으로 지을지도 종합적으로 검토하게 될 것”이라고 말했다.

다만 프로젝트 규모상 거쳐야 하는 절차와 시간이 필요하다. 최 장관은 “생각보다 오래 걸릴 것에 대한 불안감이 있다”면서도 “할 수 있는 건 해야 한다”고 강조했다.

현재 국내에는 고척스카이돔이 유일한 돔구장이다. 수용 인원은 2만명이 채되지 않는다. 최 장관은 고척돔을 비롯해 돔 구장 건립 예정인 청라와 잠실에 대해 “규모가 작다. 5만석 규모의 돔 구장은 있어야하지 않나”라며 “문화강국이고, 스포츠강국이다. 그 정도 사이즈의 돔구장이 없다는 건 이웃나라와 비교해도 상당히 뒤쳐져 있다고 생각한다”고 말했다.

지역 문화 격차 해소를 위해서는 ‘콘텐츠 퍼스트’를 언급했다. 대형 유명 콘텐츠 지역 순회 프로그램인 ‘우리 동네에도 이게 오네’ 프로젝트를 가동할 방침이다.

최 장관은 “볼 게 없어서 서울을 가는 ‘문화원정’이라는 말도 있다. 내가 보고 싶은 콘텐츠가 지역에 살고 계시는 분들이 권역 안에서 부담 없이 갔다 올 수 있는 곳에서 볼 수 있게 하는 게 지역문화격차 해소 방법 중 하나라고 본다”고 말했다. 이어 “(지역 운동장의)조명, 음향 시설을 보강하면 아이돌 공연도 충분히 지방에서 할 수 있다”고 설명했다.

문체부의 주요 목표 중 하나는 K-컬처를 활용한 방한 관광 활성화다. 문체부는 이날 업무보고를 통해 지역 여행지 선택부터 방문, 이동, 숙박, 체험까지 ‘지역 관광의 모든 것’을 통합적으로 연계·지원하는 지역 방한관광 거점을 조성하겠다고 밝혔다.

최 장관은 “두 가지 방법이 있다. 총리님이 이끄는 방법도 있고, 국회에서 논의되는 내용으로 대통령 직속으로 격상시켜서 직접 챙기시는 관광전략 회의를 운영하는 방법도 있다”며 “결론이 난 건 아니고 협의해 말씀드리겠다”고 말했다.

영화 산업 위기를 극복하기 위해선 ‘구독형 영화패스’ 도입 가능성을 이야기했다.

최 장관은 “일정 금액을 내며 극장에서 일정 기간 동안 마음껏 영화를 볼 수 있는 개념”이라며 “극장과 영화 제작사, 영화인들과의 간담회에서 나온 아이디어다. 모두 동의하는 분위기였고, 구체화하는 작업이다. 국가가 어떻게 지원할지 정해진 건 없다”고 말했다.

뿐만 아니라 문체부는 예술성과 대중성을 겸비한 중예산영화 지원을 위해 내년 200억원을 투입하고, 급감한 극장 관객 수요를 반등시키기 위한 정부 주도의 관객 유인책도 마련할 예정이다.

또 온라인동영상서비스(OTT) 영화도 법적 영화 범주에 포함되도록 '영화비디오법'을 개정하는 등 영화 관련 법제를 산업환경에 맞게 정비할 계획이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

