“신고 접수시 출전 금지”… ‘폭력 근절’ 외친 문체부, 처벌 강화-신고 활성화 추진

오랜 병폐 ‘폭력’을 끊어내기 위한 스포츠계의 노력은 계속된다. 문화체육관광부는 16일 세종정부종합청사에서 열린 업무보고를 통해 2026년도 주요 업무계획을 발표, 스포츠계 폭력을 근절하고 대한체육회장 선거제도를 개편하겠다고 밝혔다.

이날 업무 보고엔 이재명 대통령이 참석한 가운데 최휘영 문체부 장관과 문체부 실국장, 유승민 대한체육회장을 비롯한 산하 기관장들 역시 모두 참석했다. 대통령 업무보고를 마친 뒤 문체부가 발표한 자료에 따르면, (성)폭력 가해 혐의자로 신고 접수 시, 원칙적으로 대회 출전을 금지하고 48시간 안에 스포츠공정위원회를 열어 출전금지 해지 여부를 결정하는 등 처벌을 강화하겠다는 내용이 담겼다.

스포츠 폭력 근절을 위한 추진 과제 중 하나다. 이뿐만이 아니다. 프로스포츠에서도 신인 드래프트 시 생활기록부 제출을 의무화, 폭력 사실이 확인되면 지명 취소와 계약 무효 규정을 신설하는 방안도 제시됐다. 더불어 지도자 표준계약서에 ‘폭력 시 계약 해지 가능’ 규정 포함을 추진한다.

나아가 스포츠 윤리센터에 힘을 싣는다. 체육단체의 규정을 개정해 스포츠 윤리센터가 내리는 징계 요구의 이행력을 강화할 계획이다.

피해자 보호 조처에도 신경 쓴다. 문체부는 신고 활성화 유도를 위해 “신고자 신원 노출과 보복 등 2차 피해를 막기 위해 비밀 상담 콜센터를 운영한다”며 “더불어 익명 조사와 포괄 종합조사를 확대 실시하겠다”고 밝혔다.

이 밖에도 대한체육회를 둘러싼 개혁 지속 추진도 함께 언급됐다. 먼저 선거제도 개편이다. 대한체육회장의 연임을 1회로 제한하고, 총 임기제한추진 검토, 직선제·온라인 투표제 도입으로 공정성·투명성을 확보하는 게 목표다.

이어 대한체육회 이후 종목별 경기단체와 시도 체육회도 순차적으로 선거제도 개편(직선제·온라인 투표제 도입 등)에 나선다. 비리에 따른 징계도 강화된다.

비리 근절을 위한 체육회 감사 인력 증원도 함께한다. “고질적 비리에 적극적으로 대응하겠다”는 게 문체부의 설명이다.

