이이경 측, ‘놀뭐’ 하차 관련 루머 해명…“유재석 언급한 적 없다”

배우 이이경. 사진 = 뉴시스

배우 이이경 측이 MBC 예능 ‘놀면 뭐하니?’ 하차 관련 루머에 대해 입장을 밝혔다.

16일 이이경의 소속사 상영이엔티는 “‘놀면 뭐하니?’ 하차와 관련하여 일부에서 제기되는 사실과 다른 추측성 보도 및 루머가 확산되어 정정하고자 입장 전달드린다”고 밝혔다.

이어 소속사 측은 “제작진과의 미팅 자리에서 하차 통보를 받았으며, 당시 제작진은 ‘위에서 결정된 사안이며 번복은 없을 것’이라는 내용을 전달했다. 이에 당사는 제작진의 결정에 아쉬운 마음만을 표했을 뿐, 해당 결정이 유재석씨의 의견인지에 대해 되묻거나 질의한 사실이 전혀 없었음을 분명히 밝힌다”고 강조했다.

이이경 측은 하차 통보 당일 유재석과 전화 통화를 통해 안타까운 마음을 담은 대화를 나눈 뒤 “나중에 만나서 이야기하자”라는 응원으로 대화를 마무리했다고 덧붙였다. 또한 “이후 이이경씨는 유재석씨에 대해 단 한차례도 언급한 적이 없다”며 추측과 루머 유포 자제를 요청했다.

한편, 이이경은 지난 10월 사생활 루머에 휩싸인 뒤 빠르게 해명했으나 이미지 타격을 입었고, 고정 출연 중이던 ‘놀면 뭐하니?’에서 하차 통보를 받았다고 밝혔다. 최근 시상식에서 ‘놀면 뭐하니?’ 출연진 하하와 주우재만 언급한 소감으로 유재석을 저격한 것이 아니냐는 의혹에도 휩싸인 바 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

