이시영, 두 자녀와 찍은 가족사진 공개…눈길 사로잡는 훈훈함

배우 이시영이 두 자녀와 함께한 따뜻한 가족사진을 공개했다. 사진 = 이시영 SNS 계정

이시영은 16일 자신의 SNS에 “디테일 끝판왕. 진짜 겨울왕국에 와있는 거 같은 감동. 가족사진 찍으실 때 꼭 가보세요. 동화책 한권을 뚝딱 만들어주신다는. 너무 예뻐요 감사합니다”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 흰색과 실버 톤의 트리, 눈 장식으로 꾸며진 크리스마스 콘셉트 스튜디오가 눈에 띈다. 특히 눈꽃 장식 트리를 배경으로 이시영은 둘째를 품에 안은 채 부드러운 미소를 짓고 있다. 첫째 아들은 의젓한 모습으로 엄마 옆에 서서 동생을 사랑스럽게 바라보며 애정을 드러냈다.

한편, 이시영은 2017년 9살 연상의 사업가와 결혼해 아들을 낳았으나, 지난 3월 이혼을 발표했다. 이후 전 남편과 함께 보관해 둔 배아를 이식받아 둘째를 임신했으며, 지난달 딸을 출산해 화제를 모았다.

