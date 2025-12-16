걸그룹 '에스파' 멤버 카리나의 촬영 현장 미담이 전해졌다.

16일 연예계에 따르면, 아역배우 임시현의 어머니는 최근 소셜미디어에 카리나와 함께한 촬영 후기를 올리며 고마움을 표했다.

임시현 어머니는 "촬영 내내 추운데도 아이가 추울까 걱정해 주시고, 자기 난로도 해 주라고 챙겨주셨다"며 카리나를 향해 고마움을 전했다.

또 촬영 당일이 아이의 생일이었다며 "생일 선물이 카리나 님과 촬영이었다고 하더라"고 전했다. 이어 "컨디션이 잘 안 따라줬는데도 촬영이 끝날 때까지 세심하게 챙겨주셨다"며 "동네방네 자랑하고 싶어 입이 근질근질했다"고 덧붙였다.

임시현은 신우석 감독의 오리지널 콘텐츠 프로젝트 '신우석의 도시동화'에 출연했다.

'신우석의 도시동화'는 뮤직비디오 형식의 콘텐츠로, 카리나는 아이브 장원영 등과 함께 작품에 등장한다. 배우 변우석도 출연해 호흡을 맞췄다.

임시현은 작품에서 변우석이 맡은 인물의 어린 시절로 등장한 것으로 알려졌다.

카리나는 2020년 '에스파' 멤버들과 데뷔했다. '넥스트 레벨' '스파이시' 등의 히트곡을 냈다.

