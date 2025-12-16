'24년간 보육원 후원' 박수홍, 출연료 전액 기부한다

방송인 박수홍이 연말을 맞아 특별 기부 방송 프로젝트를 진행한다.

16일 박수홍 측에 따르면, 박수홍은 프리미엄 육아용품 브랜드 엔젤앤비(Angel&Bee) 및 카카오와 협력해 오는 23일 오전 10시 카카오쇼핑라이브에서 참여형 기부 기획전을 선보인다.

이번 기획전을 통해 마련된 박수홍의 출연료 전액과 엔젤앤비의 라이브 방송 판매 수익금 전액, 카카오 사회공헌 플랫폼 '카카오같이가치' 캠페인을 통해 모인 기부금 전부는 박수홍이 24년간 후원해온 애신보육원에 전달된다.

이번 라이브는 단순한 제품 판매를 넘어 이용자가 기부 과정에 직접 참여할 수 있도록 구성된 것이 특징이다.

박수홍은 "이번 이벤트는 제가 혼자 하는 기부가 아니라, 라이브에 참여하는 모든 분들이 함께 기부의 주체가 될 수 있다는 점에서 의미가 크다"고 말했다.

박수홍은 난임부부 지원, 신생아 병동, 보육원 등 사회 취약계층을 대상으로 꾸준히 선행 활동을 이어왔다.

박수홍은 2021년 23세 연하 김다예 씨와 결혼했다. 지난해 10월 딸 재이 양을 품에 안았다.

유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'을 통해 일상을 공개하고 있다.

