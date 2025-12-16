연말 시상식급 하객 라인업…윤정수♥원진서 결혼식, 방송 최초 공개[TV핫스팟]

사진= TV CHOSUN ‘조선의 사랑꾼’ 방송 화면 캡처

TV CHOSUN 극사실주의 다큐 예능 ‘조선의 사랑꾼’이 윤정수와 원진서의 결혼식을 방송 최초로 공개한다.

12월 22일 방송되는 ‘조선의 사랑꾼’에서는 연말 시상식을 방불케 하는 초호화 하객들이 총출동한 윤정수♥원진서의 결혼식 현장이 베일을 벗는다. 다양한 사랑의 모습을 담아온 프로그램답게, 이날 방송은 풍성한 감동과 재미를 예고하고 있다.

결혼식에는 ‘국민 MC’ 유재석, 강호동, 전현무를 비롯해 남희석, 김국진, 박준형, 김지혜, 박경림, 류시원, 이상민, 홍경민, 김경호, 원기준, 남창희, 이홍렬, 이무진, 박휘순, 김구라, 헤이즈, 홍석천, 육중완, 김원효, 윤택, 임하룡, 박명수, 김숙, 유세윤, 김진표 등 화려한 인맥이 참석해 눈길을 끈다.

공개된 티저 영상에는 어느 때보다 밝은 표정으로 식장에 입장하는 윤정수의 모습이 담겼다. 특히 윤정수는 파격적인 옆돌기 입장으로 현장 분위기를 단숨에 끌어올리며 기대감을 높였다.

또한 약 30년 동안 한 번도 결혼식 축가를 부른 적이 없다는 그룹 ‘쿨’의 이재훈이 직접 무대에 올라 감미로운 축가를 선보일 예정이어서 시청자들의 관심이 쏠리고 있다.

초호화 하객들의 축하 속에서 펼쳐진 윤정수의 특별한 결혼식은 TV CHOSUN ‘조선의 사랑꾼’을 통해 12월 22일(월) 오후 10시에 방송된다.

