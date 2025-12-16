[만년 2부 리그 코스닥] 천스닥의 관건은 자금 유입”…증권가, 코스닥 ‘구조 정상화’ 한 목소

증권업계에서는 코스닥 활성화 대책의 필요성에 대체로 공감하면서도, 단기적인 주가 부양책보다는 대규모 자금 유입을 끌어낼 수 있는 통로를 여는 것이 우선이라는 데 의견을 같이하고 있다. 세제 혜택 확대와 같은 유인책과 함께 상장 이후의 관리·퇴출 기준 정비, 혁신 기업에 대한 특례상장 요건 완화 등 시장 체질을 근본적으로 바꾸는 제도 손질이 병행돼야 한다는 지적이다.

16일 세계비즈앤스포츠월드와의 서면 인터뷰에서 김경태 상상인증권 연구위원은 코스닥 시장의 구조적 체질 개선을 위해 효과적인 정책 수단으로 “세제 혜택 확대보다는 상장폐지 요건의 실질적 강화”를 꼽았다. 김 연구위원은 “세제 인센티브는 단기 수급 개선에서는 유효할 수 있으나 시장의 질적 수준을 근본적으로 끌어올리기에는 한계가 있다”고 설명했다.

그는 “실적과 지배구조, 공시 측면에서 경쟁력을 상실한 기업이 장기간 시장에 존속하는 구조를 차단할 경우, 상대적으로 우량한 중소·벤처기업의 투자 매력이 자연스럽게 부각될 수 있다”며 “이는 기관 자금이 요구하는 구조적 리스크 프리미엄을 낮추는 데 기여할 수 있는 조치”라고 덧붙였다.

이어 ‘천스닥(코스닥 지수 1000)’ 달성 가능성에 대해서도 지수 자체보다는 자금 유입의 지속성이 관건이라는 분석이 나온다. 김 연구위원은 “지수 레벨 자체보다는 이후 조정 국면에서도 투자자 신뢰가 유지되는지가 중장기 체질 개선 여부”라며 “기관 자금의 유입과 잔존 여부가 확인되지 않으면 천스닥은 일회성 이벤트로 그칠 가능성이 있다”고 말했다.

이상헌 iM증권 연구원 역시 코스닥 활성화를 위해서는 기관 수급 기반을 확충하는 게 핵심이라고 강조했다. 이 연구원은 “개인투자자 자금을 펀드로 유인해 기관 수급을 보강하고, 코스닥 벤처 펀드의 매력도를 높여 펀드 설정액 증가를 유도할 필요가 있다”며 “기술력 있는 유니콘 기업들이 코스닥에 쉽게 들어오도록 문턱을 낮추는 동시에 상장 유지 및 퇴출 기준을 강화해 좀비 기업을 솎아내야 한다”고 말했다.

정부가 준비 중인 코스닥 활성화 방안의 핵심 방향에 대해 김 연구위원은 ‘시장의 신뢰 회복’과 ‘구조 정상화’로 봤다. 그는 “시장 문턱을 일률적으로 높이기보다는 기술력 중심 기업의 자금 조달 기능은 유지하되, 상장 이후 관리·퇴출 기준을 정비하는 방향이 유력하다”며 “개인 중심의 단기 매매 시장이라는 기존 이미지를 완화하고, 연기금·기관 투자자가 참여 가능한 시장 환경을 조성하려는 시도로 해석된다”고 설명했다.

이 연구원은 구체적인 코스닥 활성화 방안으로 ▲코스닥 벤처 펀드 개인투자자 세액공제 확대 ▲공모주 우선 배정비율 확대 ▲연기금의 코스닥 비중 확대 ▲혁신기술 기업 특례상장 요건 완화 ▲코스닥 상장 유지 기준 및 퇴출 강화 등을 제시했다. 그는 “단순히 주가를 부양하는 것이 아니라 ‘벤처투자의 선순환’이 완성돼야 한다”며 “벤처투자 생태계는 일반적으로 ‘펀드결성→투자 →회수→재출자’로 이어지는 순환 흐름을 가지는데, 이런 구조로 작동하기 위해서는 회수 창구인 코스닥 시장이 활성화돼야 한다”고 강조했다.

김 연구위원은 코스닥 시장이 단기 수익 중심의 개인 매매 구조에서 장기 투자 자금이 유입되기 위해서는 공시 신뢰도와 회계 투명성이 개선돼야 한다고 꼽았다. 그는 “개인 매매 구조로 고착화된 배경은 기업 정보의 비대칭성과 실적 가시성 부족 때문”이라며 “단기 주가 상승을 유발하는 테마 기업보다는 중장기 실적 흐름을 제시할 수 있는 기업 비중이 확대되는 것이 구조 전환의 출발점”이라고 말했다.

