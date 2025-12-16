메르세데스-벤츠 사회공헌위원회의 ‘아름다운 선순환...‘기브앤 레이스’와 ‘기브앤 드림’

올해 4월 부산광역시에서 열린 제12회 ‘기브앤 레이스’ 행사에서 참가자들이 출발하고 있다. 메르세데스-벤츠 사회공헌위원회 제공

메르세데스-벤츠 사회공헌위원회는 지난 2017년부터 기부 문화 확산 달리기 행사인 ‘기브앤 레이스(Mercedes-Benz GIVE ‘N RACE)’를 통해 조성된 기부금으로 사회적 돌봄이 필요한 아동과 청소년을 지원하기 위한 다양한 사회공헌 활동을 펼치고 있다. 그 대표적인 예로 스포츠 유망주 장학 지원 프로그램 ‘기브앤 드림(GIVE ’N DREAM)’이 있다.

‘기브앤 드림’은 메르세데스-벤츠 사회공헌위원회가 어려운 환경에서도 두각을 나타내는 청소년 선수들을 선발해 스포츠 인재로 성장할 수 있도록 대회 출전 및 훈련 비용, 용품 구입비, 부상 치료비 등을 지원하는 장학 지원사업이다. 2020년 시작된 ‘기브앤 드림’ 장학사업은 지금까지 총 300명에게 누적 9억원의 장학금을 전달하며 국내 스포츠 인재 양성에 기여해 왔다.

지난 9월에도 스포츠 유망 아동 및 청소년 50명에게 ‘기브앤 드림’ 장학금 총 1억5000만원을 전달했다. 대표 장학생으로 선발된 피겨스케이팅 유망주 이윤호 학생은 출전 및 훈련 비용, 용품 구입비, 부상 치료비 등을 지원받고 있다. 특히 올해는 태권도, 축구, 유도 외에도 클라이밍, 탁구, 농구, 근대 3종 등으로 지원 종목을 확대하며 더 많은 청소년에게 기회를 제공하고 있다.

이처럼 청소년 스포츠 유망주를 위한 ‘기브앤 드림’은 ‘기브앤 레이스’를 통해 조성된 기부금으로 운영되는 대표적인 장학사업 중 하나다. 이러한 기부금은 ‘기브앤 레이스’ 행사를 통해 시민들의 자발적인 참여로 마련된다.

올해 4월 부산광역시에서 열린 제12회 ‘기브앤 레이스’ 행사에서 참가자들이 달리고 있다. 메르세데스-벤츠 사회공헌위원회 제공

올해 4월 부산광역시에서 열린 제12회 ‘기브앤 레이스’ 행사에는 2만명의 시민이 참가해 지난해에 이어 2년 연속 10억원 이상의 기부금이 조성됐다. 지금까지 ‘기브앤 레이스’는 누적 참가자 14만5000여명, 누적 기부금 76억여원을 기록하며 기업과 시민이 함께 참여하는 대표적인 기부문화 행사로 자리 잡았다.

이렇게 조성된 기부금은 ‘기브앤 드림’ 장학사업 외에도 아동 및 청소년 보호 환경 조성을 위한 다양한 프로젝트에 사용되고 있다. 제12회 행사로 마련된 올해 기부금 10억원 중 5억원은 경기도 과천시에 신규 아동보호전문기관 설치를 지원하는 데 사용되며 나머지 5억원은 부산시에서 추진 중인 ‘당신처럼 애지중지 공공형 키즈카페 및 우리동네 ESG센터’ 조성 사업에 투입된다. 두 사업 모두 오는 2026년 하반기 개소를 목표로 민관 협력 체계 아래 추진되고 있다.

이처럼 메르세데스-벤츠 사회공헌위원회는 기브앤 레이스를 통해 시민과 지역사회가 함께 만드는 선순환 구조를 실현하며 더 많은 청소년이 안전한 환경에서 꿈을 향해 나아갈 수 있는 기반 마련에 힘쓰고 있다.

한준호 기자 tongil77@sportsworldi.com

