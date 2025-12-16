뉴트리디데이, ‘2025 대한민국 ESG 착한 경영 대상’ 3년 연속 수상

㈜더베이글의 건강기능식품 브랜드 뉴트리디데이가 ‘2025 대한민국 ESG 착한 경영 대상’에서 사회 분야 건강기능식품 부문을 수상했다고 밝혔다. 이번 수상으로 3년 연속 이름을 올린 뉴트리디데이는 ESG 경영을 ‘선택’이 아닌 ‘필수’로 보고, 지속가능한 성장 전략을 실행한 기업이 받는 상이라는 점에서 의미를 더했다.

뉴트리디데이는 이번 수상 배경으로 지역사회 지원 활동을 꼽았다. 노인복지관 제품 후원과 취약계층 아동 대상 2,500만원 상당 물품 기부 등 실질적 지원을 꾸준히 이어온 점이 평가 과정에서 반영된 것으로 알려졌다.

아울러 스포츠 분야에서도 후원을 지속해왔다. 뉴트리디데이는 유소년 농구대회와 스포츠 꿈나무를 위한 장학기금 후원 자선골프대회에도 공식 후원사로 참여했다. 몽골 현지에서 열린 청소년 야구대회에도 건강기능식품을 지원하는 등 국내뿐 아니라 해외로도 후원활동을 넓히며 사회공헌 활동을 이어가고 있다.

뉴트리디데이 관계자는 “3년 연속 수상은 더베이글이 사회 전반의 관심에서부터 시작한 노력이 맺은 결실”이라며 “앞으로도 건강한 제품과 더불어 지속가능한 사회와 환경을 위해 다양한 활동을 이어가겠다”고 밝혔다.

뉴트리디데이는 건강기능식품 전문 브랜드로, 다이어트·이너뷰티, 비타민·미네랄, 헬스케어 등 200여 종 제품 라인을 갖추고 있다. 소비자 라이프스타일에 맞춘 맞춤형 제품을 선보이며 꾸준한 호응을 얻고, 건강기능식품 시장에서 존재감을 굳혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

