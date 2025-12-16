“카리나가 자기 난로까지 줘”…변우석 아역 母가 밝힌 오리지널 콘텐츠 현장 미담

사진= 임시현 어머니 SNS

그룹 에스파 멤버 카리나의 오리지널 콘텐츠 촬영 현장에서의 따뜻한 미담이 전해졌다.

아역배우 임시현의 모친은 15일 개인 채널을 통해 카리나와 함께 오리지널 콘텐츠 촬영을 후기를 공개하며 현장 분위기를 전했다.

앞서 유튜브 채널 ‘돌고래유괴단’을 통해 임시현은 변우석의 아역으로 출연해 카리나와 촬영을 함께했다.

임시현의 어머니는 “카리나 님과 촬영 했다고 온동네방네 자랑 하고 싶어서 입이 근질 근질 했다”며 촬영 소감을 밝혔다. 이어 “촬영 내내 추운데도 시현이 계속 추울까 걱정 해 주시고 자기 난로 시현이 해 주라고 챙겨주시고. 시현이가 춥고 이래서 컨디션이 잘 안 따라줬는데도 촬영 끝까지 너무 너무 잘 챙겨주셨다”고 당시 상황을 전했다.

또한 그는 “촬영 당일이 시현이 생일이였는데 생일 선물이 카리나 님과의 촬영이었다고 한다”며 의미를 더했다. 그러면서 “빈첸시오로 출연하게 되어 너무 너무 영광이었다. 카리나가 업어키운 변우석 아역 역할이었다”고 덧붙였다.

해당 후기가 공개되자 카리나의 세심한 배려와 따뜻한 성품이 다시 한 번 주목받고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

