포항스틸러스, 제13대 김상락 사장 취임

사진=포항스틸러스 제공

프로축구 K리그1 포항스틸러스 제13대 김상락 사장이 취임했다.

16일부로 취임한 김상락 신임 사장은 영남대 교육학 학사, 서울대 교육학 석사, 중앙대 HRD(Human Resource Development)학 박사 학위를 받은 교육 전문가다. 1993년 포스코 기술연구원 교육인사팀에 입사 후 포스코 인재개발원, 혁신기획실, 미래창조아카데미, 인재창조원을 두루 거쳐, 포스코인재창조원 글로벌리더십센터장(상무), (사)포스웰 이사장으로 근무하였다. 2024년부터 현재 한국액션러닝협회 회장으로서도 활동하고 있다.

김상락 사장은 “누구보다도 현장의 목소리에 귀 기울이겠다. 포항스틸러스가 한 걸음 더 나아갈 수 있도록 같이 고민하고 같이 책임지고 같이 웃겠다. 구단의 전통과 가치를 존중하며 미래를 향해 지속 가능한 성장을 하는 구단이 되도록 최선을 다하겠다”고 취임 소감을 밝혔다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]