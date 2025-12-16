KB국민은행 스타즈, ‘토닥토닥 청주! 청소년 진로 멘토링’ 성료…한화 캡틴 ‘채은성’ 멘토링 진행

사진=KB스타즈 제공

청주 KB국민은행 스타즈는 지난 15일 청주교육지원청 미래관에서 ‘토닥토닥 청주! 청소년 진로 멘토링’을 개최했다.

KB스타즈가 주최하고 충청북도 청주교육지원청이 지원한 이번 행사는 청소년의 자기주도형 진로 개발 역량 강화를 목적으로 마련됐으며, 청주시 소재 중·고등학교 운동부 학생 등 약 200여명이 참여했다.

프로그램의 첫 순서로 한화이글스의 주장 채은성 선수가 ‘실패는 멈춤이 아니다'라는 주제로 강연에 나섰다. 채선수는 신고 선수로 프로에 입단한 이후 꾸준한 노력과 계단식 목표 설정으로 KBO리그를 대표하는 선수로 성장하기까지의 이야기를 진솔하게 전했다.

특히 “본인의 장점과 단점 중 어느 부분에 집중해야 하느냐?”라는 한 학생의 질문에 대해 채선수는 “단점을 보완하려다 장점까지 잃는 경우가 많다”며 “개인적으론 장점을 극대화하면서 단점은 조금씩 보완해 나가는 것이 좋다고 생각한다”라는 현실적인 답변을 전해 학생들의 큰 공감을 얻었다.

이어 KB스타즈 최수연 트레이너의 부상 예방 교육이 진행됐으며, 행사 종료 후 참가자들은 청주체육관으로 자리를 옮겨 KB스타즈의 홈경기를 직관하며 이날 일정을 마무리했다.

KB스타즈는 “이번 진로 멘토링이 학생들이 자신의 가능성을 믿고 꿈을 향해 나아가는데 좋은 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 연고지 청소년들과 소통할 수 있는 다양한 프로그램을 꾸준히 전개해 나가겠다”고 전했다.

