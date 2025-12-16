고저스리무진, 프레스티지 하이브리드 카니발 하이리무진 8대 한정 프로모션 진행

사진=고저스리무진

카니발 하이리무진 특장 전문 업체 다온티앤티가 론칭한 카니발 하이리무진 전문 브랜드 고저스리무진이 프레스티지 하이브리드 풀옵션 사양의 카니발 하이리무진을 대상으로 8대 한정 프로모션을 진행 중이라고 16일 밝혔다.

이번 프로모션은 빠른 출고를 원하는 고객을 대상으로 마련됐으며 화이트 4대와 블랙 4대 등 총 8대만 공급된다.

해당 차량은 프레스티지 하이브리드 풀옵션 카니발 하이리무진으로 고정 사이드 스텝이 함께 제공된다. 고저스리무진은 월 최대 100대 생산이 가능한 특장 시설을 기반으로 제작을 진행하고 있어 일정 수준의 품질 관리와 함께 비교적 빠른 출고가 가능하다고 업체 측은 설명했다.

차량은 9인승 모델을 기반으로 제작되며 싱킹시트를 유지해 합법적인 구조 변경 및 검사 기준을 충족한다. 이에 따라 사업자 고객의 경우 부가세 공제 혜택을 받을 수 있고 6인 이상 탑승 시 버스 전용 차로 이용이 가능하다. 또한 국토교통부 인증과 안전검사를 완료한 차량으로 관련 법규를 충족한 상태에서 출고된다.

제작 공정은 인천 본사 공장에서 A부터 Z까지 일괄 진행된다. 외주 없이 자체 공정을 통해 제작함으로써 공정 관리의 효율성을 높이고 제작 이후 AS 역시 동일한 체계 안에서 처리할 수 있다는 점이 특징이다. 기존 수작업 중심 방식에서 벗어나 3D 부품 모듈화 등 시스템화된 공정을 도입해 품질 편차를 줄이고 생산 효율을 개선했다.

고저스리무진 관계자는 “축적된 특장 제작 경험과 공정 시스템을 기반으로 고객의 다양한 수요에 대응하고 있다”며 “이번 한정 프로모션은 카니발 하이리무진 빠른 출고를 고려하는 고객에게 하나의 선택지가 될 수 있을 것”이라고 전했다.

한편, 고저스리무진은 하이루프와 실내에 대해 각각 3년 무상 보증을 제공하고 있으며 초기 AS 발생 가능성을 낮추기 위해 보수적인 아이템 개발 방식을 적용하고 있다. 카니발 하이리무진 구매 방식은 현금, 할부, 리스, 장기렌트 등 다양한 선택이 가능하며 다년간 협력해 온 캐피탈사를 통한 금융 상품도 이용할 수 있다고 밝혔다.

