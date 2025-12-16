이주빈 “‘스프링 피버’ 안보현과 액션 호흡 좋아” 로맨스는?

스프링 피버 스틸컷. tvN 제공

배우 이주빈이 tvN 새 월화드라마 ‘스프링 피버’의 관전 포인트와 함께 임하는 각오를 16일 밝혔다.

스프링 피버는 찬바람 쌩쌩부는 교사 윤봄(이주빈 분)과 불타는 심장을 가진 남자 선재규(안보현 분)의 얼어붙은 마음도 녹일 봄날의 핑크빛 로맨스다.

이주빈은 극 중 마을 사람들의 호기심을 자아내는 정체불명 고등학교 교사 윤봄 역을 맡았다. 타고난 끼로 서울에서 인기와 사랑을 받던 윤봄은 충격적인 사건을 계기로 마음의 문을 닫고, 지방의 작은 학교로 내려오게 된다.

극의 중심을 다잡아줄 이주빈의 활약이 기대되는 가운데, 그는 “대본을 처음 읽었을 때 ‘윤봄’을 즐겁게 표현할 수 있겠다고 생각해 꼭 참여하고 싶었다”며 “촬영지가 바닷가 마을이라 매일 여행하는 기분으로 행복하게 촬영할 수 있을 것 같았다”고 작품 선택 계기를 밝혔다.

캐릭터에 대해선 “윤봄은 마음의 문을 닫은 채 시골 학교로 내려온 미스터리한 교사다. 겉으로는 차분하지만, 내면에는 상처와 외로움이 있다. 어두움과 밝음이 공존하는 입체적인 캐릭터인 만큼 감정의 톤을 섬세하게 조절하는 데 집중했다”고 전했다.

이번 작품을 통해 교사 역할에 도전한 이주빈은 “수업 장면에서 자연스럽게 보이기 위해 판서 연습을 많이 했다. 대사와 함께 판서를 해야 해서 손의 동선과 시선, 말의 리듬이 자연스럽게 이어지도록 신경 썼고, 학생들과의 호흡에서도 실제 교사처럼 느껴지도록 말투와 제스처를 세심하게 다듬었다”고 전하며 교사로 변신한 그녀의 활약에 기대감을 더했다.

캐릭터를 잘 표현할 수 있는 키워드로 이주빈은 ‘고양이’, ‘투명함’, ‘원칙주의자’ 세 가지를 꼽았다. 이주빈은 “봄이는 처음엔 경계심이 강하지만, 마음을 주면 누구보다 따뜻하고 다정하다. 또한 감정을 숨긴다고 생각하지만, 표정과 행동에 그대로 드러난다. 이런 솔직한 모습이 봄이를 사랑스럽게 만드는 매력 중 하나”라며 윤봄 캐릭터에 남다른 애정을 드러냈다. 이어 “(봄은) 화려한 외형과 달리 보수적이고 원리원칙을 중요하게 생각한다. ‘윤리 교사’라는 직업과 잘 맞는 성격인 것 같다”고 설명했다.

뿐만 아니라 이주빈은 “배우들 호흡이 좋다. 의외로 액션신이 많았는데, 안보현 배우가 액션에 능숙해 많은 도움을 받았다. 덕분에 긴장감 있는 장면도 수월하게 마칠 수 있었다”며 동료 배우와의 호흡을 전했다.

끝으로 그녀는 스프링 피버를 힐링과 웃음, 따뜻함이 가득한 작품이라고 말하며 “보는 내내 마음이 포근해지고 작은 위로와 미소를 전할 수 있을 것이다. 다가오는 봄을 기다리는 마음으로 많은 기대 부탁드린다”라고 시청을 독려했다.

스프링 피버는 내년 1월5일 첫 방송된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]