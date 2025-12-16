오창익 “강도·강간인데 소년원?”…조진웅 보도 신빙성에 의문 제기

사진= 배우 조진웅. 사람엔터테인먼트 제공

최근 소년원 수감 전력 논란 속에서 은퇴를 선언한 배우 조진웅(본명 조원준)을 둘러싸고, 인권 전문가가 관련 보도의 신뢰성에 의문을 제기했다.

오창익 인권연대 사무국장은 지난 10일 유튜브 채널 ‘김용민TV’ 라이브 방송에서 조진웅의 소년범 전력을 다룬 보도에 대해 “강도·강간 혐의가 사실이라면 당시 교도소에 갔을 것”이라며 “보도를 그대로 믿기 어렵다”고 말했다.

오 국장은 특히 “보도에 따르면 조진웅이 고등학교 2학년 시절 강도·강간을 저질렀다고 하는데, 이 대목이 가장 이해되지 않는다”고 지적했다. 그는 “강도·강간은 죄질이 매우 나쁜 중범죄로 실제 발생 건수도 극히 적다”며 “2024년 기준으로 대한민국에서 1년간 발생한 강도·강간 범죄가 다섯 건에 불과하다. 살인보다도 적은 수치”라고 설명했다.

또한 “고등학교 2~3학년생이 강도·강간을 저질렀다면 소년원에 보내지 않는다. 형사처벌 대상이 된다”며 “특히 1994년은 지금보다 소년범에 대해 훨씬 엄격하게 처벌하던 시기였다”고 덧붙였다.

오 국장은 해당 보도가 수사 기록이나 판결문 등 객관적 자료가 아닌 전언에 의존했을 가능성을 제기하며, “조진웅 본인도 소속사를 통해 ‘성범죄는 없었다’고 밝혔다. 실제 기록을 확인하지 않은 상태에서 한 사람의 인생을 송두리째 무너뜨릴 수 있는 보도를 했다”고 비판했다.

그는 이어 “공인은 직무와 관련된 사생활 검증이 가능하지만, 배우 조진웅은 공인이 아니라 유명인일 뿐”이라며 “유명인의 전과나 청소년 시절 기록을 들여다볼 정당한 근거는 없다”고 강조했다.

오 국장은 보도의 정치적·사회적 배경 가능성도 지적하며, “소년은 변화 가능성이 매우 크다. 만약 조진웅이 실제로 소년원 출신이었고 이후 성공적인 배우로 성장했다면, 이는 대한민국이 자랑할 만한 교화의 성공 사례”라고 말했다. 또한 “이런 사람을 평생 낙인찍고 몰아붙이는 것이 과연 옳은지 답답하고 화가 난다”고 덧붙였다.

한편 조진웅은 10대 시절 저지른 범죄로 소년보호처분을 받았다는 보도가 나온 직후 이를 인정하며 연예계 은퇴를 선언했으나, 성범죄에 대해서는 선을 그었다. 이번 논란은 피해자 보호와 국민 정서, 소년법의 교화 취지를 둘러싼 사회적 논쟁으로 확산되고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]