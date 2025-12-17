스포츠 웨어러블 브랜드 코로스, 트레일러닝 특화 차세대 스마트워치 '아펙스 4'출시

스포츠 웨어러블 브랜드 ‘코로스 (COROS)’가 트레일러닝 특화 차세대 스마트워치 아펙스 4(APEX 4)를 국내 출시한다.

브랜드 측에 따르면 코로스의 아펙스 시리즈는 아웃도어 스포츠 워치의 기준을 정의해온 라인업으로, 이번 아펙스 4는 42mm(무게 44g), 46mm(무게 51g) 두 가지 사이즈로 출시되며, 컬러 옵션은 블랙과 화이트로 제공된다. 두 모델 모두 알파인 그레이드 엔지니어링, 티타늄 베젤, 사파이어 글래스, TOPO 글로벌 맵, 핸즈프리 전화 수신 등 기존 아펙스 2 시리즈 대비 전반적인 성능이 크게 향상된 것이 특징이다.

코로스 관계자는 "아펙스 4에 새롭게 적용된 Ambiq Apollo 프로세서는 기존 대비 30배 빠른 속도를 구현해, 도로·트레일 이름과 POI(관심지점)를 포함한 지형도를 지연 없는 확대·축소와 원활한 지도 이동이 가능하도록 지원한다. 더욱 정교해진 매핑 기능을 통해 장거리 산행과 트레일 러닝에서 한층 정확한 내비게이션 경험을 제공한다"고 소개했다.

이어 "또한 새로운 3세대 MIPS(Memory in Pixel) 올웨이즈온 디스플레이가 적용되어 다양한 환경에서도 뛰어난 시인성을 제공하며, 아펙스 2 시리즈 대비 배터리 사용 시간이 크게 향상됐다. ALL SYSTEM GPS 모드 기준 46mm 모델은 최대 65시간, 42mm 모델은 최대 41시간 사용이 가능해 장시간 아웃도어 활동에 적합하다"고 전했다.

아펙스 4에는 스피커와 듀얼 마이크가 탑재되어 오디오 알림, 스마트폰 연동 시 핸즈프리 통화, 음성 기반 핀·경로점 입력 등 사용 편의성이 한층 강화됐다. 더불어 두 모델 모두 듀얼 주파수 GPS를 지원해, 이전 아펙스 2에서 지적되었던 GPS 정확도 역시 크게 개선되었다.

수 주간 트레일러닝, 클라이밍, 사이클링, 일상 활동 추적 등 다양한 환경에서 아펙스 4를 테스트한 사용자들은 직관적인 사용성, 뛰어난 배터리 성능, 다양한 사용자 정의 옵션, COROS 앱의 편의성에 높은 만족도를 보였으며 “강력한 기능을 합리적 가격에 담은 모험용 시계”라고 평가했다.

한편, 아웃오브올 서교점에서는 아펙스 4 출시를 기념해 구매 고객 대상 증정 이벤트를 진행한다. 12월 24일까지 아펙스 4를 구매한 고객에게는 코로스 빈백과 아웃오브올 GU 장갑을 증정하며, 해당 혜택은 한정 수량으로 운영된다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]