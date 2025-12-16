넷마블, 10년 연속 ‘대한민국 100대 브랜드’ 선정

넷마블 사옥 지타워. 넷마블 제공

넷마블은 브랜드가치 평가회사 브랜드스탁이 발표한 ‘2025년 대한민국 100대 브랜드’에 10년 연속 선정됐다고 16일 밝혔다.

대한민국 100대 브랜드는 브랜드스탁이 특허받은 가치 평가 모델 BSTI(Brand Stock Top Index)를 기반으로 상위 100개 브랜드를 선정하는 브랜드 가치평가 인증 제도다.

이번 조사는 총 230여개 부문·1000여개의 대표 브랜드를 대상으로 진행됐으며, 브랜드스탁 증권거래소의 모의 주식 거래를 통해 형성된 브랜드 주가 지수(70%)와 정기 소비자 조사 지수(30%)를 결합한 BSTI 점수를 통해 평가가 이뤄졌다.

넷마블은 이번 조사에서 BSTI 851.3점(1000점 만점)을 기록하며 전년 대비 5단계 상승한 41위에 올랐다. 특히 2016년 첫 선정 이후 10년 연속 대한민국 100대 브랜드에 이름을 올리면서 브랜드 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

올해 넷마블은 세븐나이츠 리버스, 뱀피르, RF 온라인 넥스트 등 자체 IP(지식재산) 기반 신작 게임들을 성공적으로 출시했으며, 글로벌 게임 행사에 적극 참가하며 해외 시장 공략에 박차를 가하고 있다. 대표적으로 글로벌 최대 게임 행사인 독일 게임스컴과 일본 도쿄게임쇼에서 일곱 개의 대죄: 오리진, <몬길: 스타 다이브 등 차기작들을 소개하고 이용자들과 활발히 소통했다.

특히 일본 도쿄게임쇼에 창사 이래 처음으로 단독 부스를 마련하며 일본 시장 공략 의지를 드러냈으며, 브라질 최대 게임 행사인 ‘브라질 게임쇼’에서도 신작을 선보이며 남미 시장 기반을 강화했다.

한편 넷마블의 계열사인 코웨이 역시 이번 조사에서 전체 34위를 기록, 17년 연속 대한민국 100대 브랜드에 선정되며 국내 대표 렌탈 브랜드로서의 위상을 공고히 했다.

