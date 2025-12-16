롯데 황성빈, 모교 소래고에 따뜻한 마음을 “꿈을 향해 나아가길”

사진=유에이컴퍼니 제공

외야수 황성빈(롯데)이 모교를 찾아가 후배들에게 따뜻한 마음을 전했다.

황성빈은 지난 11일 모교인 소래고등학교를 방문해 윌비플레이와 1000만원 상당의 야구용품을 전달했다.

지난해 커리어하이를 기록한 황성빈은 올해 불의의 부상으로 인해 100% 컨디션으로 활약하지 못했다. 시즌 종료 후 손가락 철심 제거 수술을 받고 최상의 컨디션으로 내년 시즌을 위해 구슬땀을 흘리고 있다.

황성빈은 “올해 좋지 않은 모습을 보여 팬 분들께 죄송하다. 프로는 결과로 증명해야 하는데 부상 때문이라고 하는 것도 다 핑계”라면서 “시즌 후 손가락 철심 제거 수술을 받고 지금 몸 상태는 너무 좋다. 이번 비시즌 동안 준비를 잘해서 내년 시즌에 그라운드에서 팬 분들과 좋은 모습으로 만나겠다”고 말했다.

기부에 대해서는 “소래고등학교 창단 멤버로 입학해 프로선수의 꿈을 이룰 수 있었다. 학교에 항상 감사한 마음을 가지고 있었는데 좋은 기회로 이번에 후배들을 위해 도움을 줄 수 있어서 기쁘다”라며 “항상 자신 있게 플레이하고 포기하지 않고 꿈을 위해 계속 나아갔으면 좋겠다”라고 소감을 밝혔다.

이번 기부는 황성빈의 후원사인 형지엘리트의 스포츠 브랜드 윌비플레이와 함께하며 의미를 더했다.

