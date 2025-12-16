[BS현장] 테러 다음은 ‘대홍수’다…김다미X박해수가 보여줄 재난물

더 테러 라이브 김병우 감독이 이번엔 대홍수로 뒤덮인 지구를 그린다.

16일 넷플릭스 영화 대홍수 제작보고회가 서울 용산구 CGV아이파크몰에서 진행됐다. 현장에는 작품 연출을 맡은 김병우 감독과 배우 김다미·박해수·권은성이 참석했다.

작품은 대홍수가 덮친 지구의 마지막 날, 인류가 살아남을 수 있는 마지막 희망을 건 이들이 물에 잠겨가는 아파트 속에서 벌이는 사투를 그린 SF 재난 블록버스터다. 전지적 독자 시점(2025), PMC: 더 벙커(2018), 더 테러 라이브(2013) 등을 연출한 김병우 감독의 신작으로 오는 19일 공개 예정이다.

김 감독은 “재난장르와 SF장르가 복합적으로 얽혀있는 영화다. 그 두개 장르가 가진 재미를 모두 다 충분히 즐기실 수 있는 영화라 말씀드리고 싶다”라고 자신감을 나타내며 “이 영화가 신비롭고 사랑스러운 영화로 기억됐으면 좋겠다. 시각효과가 실감나고 효과적으로 보이는 것도 중요하지만 재난물에서 그치지 않고 감정 전달에 용이할 수 있도록 노력했다”고 밝혔다.

김다미는 인공지능 연구원 안나 역을 맡았다. 인류가 종말 위기에 처한 상황에서 새로운 인류를 만들어야 하는 중대한 임무를 맡게 된 인물이다. 김다미는 “물 속에서 연기를 하다 보니 스쿠버와 수영을 촬영 몇 달 전부터 배웠다. 또 물이 없는데 물 속인 것처럼 연기를 하기도 했다”며 “물속에서 제 얼굴이 어떻게 보이는지 예상이 안 되더라. 어렵지만 즐거웠던 촬영”이라고 돌아봤다.

이어 “안나 캐릭터에서 가장 중요한 게 사랑, 모성애다. 어려웠지만 최대한 현장에서 본능을 믿으려고 했다. 이 작품을 선택할 때도 나에게 가장 어려운 부분이 바로 모성애였다. 아들 역할을 맡은 권은성에게 고마운 게 정말 모성애를 느낄 수 있도록 해줬다”고 설명했다.

박해수는 인력보안팀 희조 역을 연기했다. 안나를 구출해 인류를 지켜야 한다는 절체절명의 임무를 받고 혼란에 빠진 아파트에 투입된다. 박해수는 “양육을 하다보면 어느 순간 그 아이가 어른들을 키워내고 있다는 느낌을 받게 된다. 아이들이 어른을 조금 더 어른답게 만드는 부분을 느낀다”며 “김다미가 연기하는 걸 보면서 그 부분을 다시 느꼈다. 연기자로서 표현이 어려울 텐데 그 부분을 어떻게 생각하고 했을까. 대단하다고 생각했다”고 작품의 주요 메시지 중 하나인 모성애에 대해 언급했다.

그는 “너무 기대되고 어떤 작품보다 애정있게 만들었다. 3년 전에 찍었음에도 불구하고 그 시기를 떠올려보니 생생하게 기억이 나더라. 즐거웠고 대본 받았을 때부터 기대되고 궁금했던 작품이었다. 흔치 않은 SF이고 한국형 특성을 잘 살린거 같아서 기대된다”라고 흥행을 자신했다.

마지막으로 김 감독은 “길지 않은 분량이지만 딱 떨어지는 캐스팅이라고 생각한다. 배우 전혜진·이학주, 예고편에 목소리 잠깐 나온 박병은이 출연한다”라고 말해 씬스틸러들의 활약을 예고했다.

