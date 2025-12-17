SES 바다, 한국콜마와 함께 K-뷰티 브랜드 내년 상반기 론칭

사진=SES 바다 인스타그램

1세대 K-POP 아이돌 SES 바다가 내년 상반기 중 본인의 화장품 브랜드 론칭한다고 17일 밝혔다.

바다는 지난 5일 개인 SNS를 통해 이 소식을 직접 팬들에게 전하며 기대감을 높인 바 있다.

바다는 글로벌 화장품 연구개발 전문기업 한국콜마(대표이사 최현규)와 인연을 맺은 뒤 화장품 연구와 개발에 몰두해온 것으로 알려졌다. 인연의 시작은 지난해 초 한국콜마의 유튜브 콘텐츠 ‘나는콜마’ 출연이었다. 이를 계기로 연구원 및 임직원들과 꾸준히 교류하며 K-POP 아이돌로 활동하며 쌓아온 스킨케어·바디케어·헤어케어·메이크업 등 뷰티 노하우를 제품화하는 프로젝트가 본격화됐다는 것이 업체 측 설명이다.

연구 과정에서 바다는 모든 샘플과 테스트 제품을 직접 사용하며 꼼꼼하게 피드백을 제공하고 있으며 본인이 K-POP 아이돌로서 27년 간 직접 경험한 아이돌의 리얼한 실전뷰티 노하우가 제품에 고스란히 반영된 것이 기존 화장품들과 가장 큰 차별화 포인트라고 밝혔다.

바다는 “글로벌 시장에서 뛰어난 제품력을 인정받는 한국콜마와 함께할 수 있어 영광스럽다”며, “나와 가족이 오랫동안 믿고 사용할 수 있는 가장 안전하고 뛰어난 화장품을 만들기 위해 최선을 다하고 있다”고 말했다.

이미 연예계에서 열정적인 ‘코덕(코스메틱 덕후)’으로 잘 알려진 바다는 이번 브랜드를 통해 K-뷰티를 대표할 수 있는 글로벌 탑티어 수준의 화장품을 선보이겠다는 강한 의지를 드러냈다.

SES 바다의 K-BEAUTY 브랜드 런칭을 준비하고 있는 관계자에 따르면 현재 ㈜한국콜마가 런칭 준비 중인 모든 제품의 연구·개발·제조를 맡고 있고 국내 대형 화장품 유통기업인 ㈜베니스에프앤비(대표이사 이용원)와 관계사 ㈜위미에르가 국내 및 글로벌 마켓의 온-오프라인 유통, 상품기획, 광고마케팅, 프로모션, 크리에이티브 등 브랜드의 운영을 총괄하고 있다고 밝혔다.

브랜드 관계자는 “오랜 기간 브랜드를 준비해 오고 있는데 바다는 처음 시작 때부터 현재까지 상품기획, 광고마케팅, 디자인 등 브랜드와 관련된 거의 모든 회의에 참여하며 브랜드 런칭을 직접 총괄해 오고 있으며 그녀의 지치지 않고 일관성 있는 일에 대한 열정과 완벽주의에 임직원들 모두 감탄하고 있다”며 “브랜드 런칭은 바다가 완벽하게 준비됐다고 판단했을 때 하기로 되어 있으며 현재 상황으로는 내년 상반기 중이 될 것으로 예상된다”고 전했다.

황지혜 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]