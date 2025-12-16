제로베이스원, 2025 관통한 국내외 행보…월드투어·해외 차트 성과로 압도적 존재감 굳혔다!

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 음악, 투어, 방송, 패션 등 다방면에서 두드러진 존재감을 떨치고 있다.

제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 올해 1월 미니 5집의 선공개곡 ‘닥터! 닥터!(Doctor! Doctor!)’를 시작으로 2월 미니 5집 ‘블루 파라다이스(BLUE PARADISE)’, 9월 정규 1집 ‘네버 세이 네버(NEVER SAY NEVER)’를 잇달아 선보이며 끝없는 음악적 여정을 이어왔다.

이들은 ‘청춘 3부작’과 ‘파라다이스 2부작’을 거쳐 지난 2년 간의 서사를 응축해 ‘TEAM ZB1’ 시너지를 완성, 정규 1집 ‘네버 세이 네버’로 음악적 성장의 정점을 찍었다. ‘불가능은 없다(NEVER SAY NEVER)’라는 응원의 메시지 속에서 데뷔 앨범부터 6개 앨범을 연속해 ‘밀리언셀러’ 반열에 올린 K-팝 최초의 그룹으로 등극한 데 이어, 5세대 K-팝 그룹 최초로 앨범 누적 판매량 900만 장 이상을 기록한 아티스트로 도약했다.

해외 주요 음악 시장에서의 성과도 눈부시다. 제로베이스원은 ‘네버 세이 네버’ 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’에 23위로 진입하며 자체 신기록을 경신했으며, 일본 EP 1집 ‘프레젠트(PREZENT)’와 스페셜 EP ‘아이코닉(ICONIK)’으로 올해만 일본 레코드협회(RIAJ) 플래티넘 인증을 2연속 획득했다.

이러한 인기에 힘입어 제로베이스원은 대규모 아레나급 월드투어 ‘2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR ‘HERE&NOW’’를 전개 중이다. 국내외 팬덤의 굳건한 지지를 바탕으로 제로베이스원은 7개 지역, 총 12회 공연을 펼치며 ‘아이코닉’ 그 자체의 존재감을 증명해 나가고 있다.

매 컴백 K-팝 신기록을 쏟아내며 명실상부 ‘글로벌 톱티어’로 우뚝 선 제로베이스원은 예능, 드라마, MC 영역까지 기세를 뻗어가며 전방위적 행보에 불을 지폈다. 이 가운데, 장하오는 MBC ‘달까지 가자’, 김지웅은 JTBC ‘경도를 기다리며’에 출연해 연기 재능까지 인정받았다. 더해 제로베이스원은 따로 또 같이, 국내외 유력 매거진과 화보 촬영을 진행하며 패션계에서도 두각을 나타내고 있다.

이처럼 ‘K팝 아이콘’으로서 끝없는 우상향 성장 곡선을 그리고 있는 제로베이스원은 ‘제16회 대한민국 대중문화예술상’에서 문화체육관광부장관 표창을 수상하기도 했다. 이는 대중문화예술 분야 최고 권위의 정부 포상으로, 한국 대중문화의 글로벌 확산을 이끈 공로를 인정받았다는 점에서 제로베이스원의 높아진 위상을 보여준다.

한편, 대규모 아레나급 2025 월드투어 ‘HERE&NOW’를 성황리에 진행 중인 제로베이스원은 오는 19~21일 홍콩에서 화려한 피날레를 장식한다. 이후 제로베이스원은 국내에서 진행되는 연말 무대에 잇달아 참석, 쉼 없는 활약으로 2025년을 꽉 채울 전망이다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]