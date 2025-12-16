‘동물농장 아저씨’ 안지환, 건강 문제로 하차…32년 만에 처음[공식]

사진= 안지환. 크리오스엔터테인먼트 제공

‘동물농장 아저씨’로 대중에게 친숙한 성우 안지환이 건강상의 이유로 방송 활동을 잠정 중단한다.

16일 안지환의 소속사 크리오스엔터테인먼트는 “안지환이 건강 이상으로 현재 진행하는 프로그램에서 잠정 하차하고 몸 상태를 돌보며 건강 회복에 전념할 예정이다”라고 밝혔다.

안지환은 그간 진행하던 국군방송 ‘신나는 라디오’와 내레이션을 맡아온 SBS ‘TV 동물농장’ 등 모든 방송 활동에서 잠정 하차할 계획이다.

1993년 MBC 공채 성우로 데뷔한 안지환은 애니메이션 ‘스펀지밥’, ‘슬램덩크’, ‘올림포스 가디언’ 등 다양한 작품에서 목소리 연기를 선보였으며, MBC ‘라디오스타’, JTBC ‘방구석 1열’ 등 방송에서도 활약했다. 또한 영화 ‘은하’, ‘바라던 바다’, 드라마 ‘사랑의 안단테’, ‘강남스캔들’ 등으로 배우로서의 가능성도 보여줬다.

특히 SBS ‘TV 동물농장’에서는 24년간 메인 성우로 활약하며 대중에게 ‘동물농장 아저씨’로 사랑받아 왔다. 국민 성우로 32년간 활동한 그가 건강 문제로 방송을 쉬는 것은 이번이 처음이다.

