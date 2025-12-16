사실상 FA 3수…김하성, 애틀랜타와 1년 더 동행한다

사진=MLB SNS

1년 더 함께한다.

‘어썸킴’ 김하성이 미국 메이저리그(MLB) 애틀랜타 브레이브스와 한 시즌 더 동행키로 했다. 애틀랜타 구단은 16일 “김하성과 1년 2000만 달러(약 294억원)에 계약했다”고 공식 발표했다. 애틀랜타는 40인 로스터에 김하성의 자리를 마련하기 위해 오른손 투수 오스발도 비도를 지명할당(DFA) 조처했다. MLB트레이드루머스는 “김하성은 건강한 상태로 2026시즌을 맞이할 예정이다. 평균 타구 속도, 강한 타율 비율 등을 보면 어깨가 꽤 회복된 듯하다”고 전했다.

김하성은 2021시즌을 앞두고 포스팅 시스템(비공개 경쟁입찰)을 통해 샌디에이고 파드리스와 손을 잡았다. 4+1년, 보장금액 2800만 달러, 최대 3900만 달러 규모였다. 탄탄한 수비를 바탕으로 입지를 넓혔다. 2023시즌 내셔널리그 유틸리티 부문 골든글러브를 수상하기도 했다. 2024시즌 종료 후 FA 자격을 얻어 탬파베이 레이스로 둥지를 옮겼다. 1+1년 총액 2900만 달러였다. 여기엔 2025시즌을 마친 뒤 옵트 아웃을 실행할 수 있는 조항이 포함돼 있었다.

사실상 자유계약선수(FA) 3수를 택한 것으로 보인다. 부상 여파로 제 기량을 맘껏 발휘하지 못한 까닭이다. 김하성은 작년 10월 오른쪽 어깨 관절와순 파열 수술을 받은 바 있다. 탬파베이 유니폼을 입고 7월 복귀했지만, 완전한 상태가 아니었다. 허리 통증 등으로 두 차례나 더 부상자명단(IL)에 올라야 했다. 24경기 타율 0.214 2홈런에 그쳤다. 9월 탬파베이로부터 방출, 애틀랜타에 합류했다. 이적 후엔 24경기 타율 0.253 3홈런으로 반등 가능성을 내비쳤다.

기대가 컸다. 이번 스토브리그엔 대어급 유격수 자원이 많이 풀리지 않았다. 김하성이 1600만 달러에 잔류하는 대신 옵트아웃을 가동한 이유다. 앞서 MLB닷컴은 김하성이 연평균 2000만 달러 이상의 다년 계약도 가능할 것으로 봤다. 아쉽게도 부상 이슈가 계속 발목을 잡았다. 기존 계약보다 연봉 400만 달러 오르긴 했지만, 원하는 수준은 분명 아니다. 한 시즌 풀타임을 소화하며 자신의 가치를 입증 한 뒤, 다시 시장의 평가를 받아보겠다는 뜻으로 해석된다.

