‘블핑 로제인 척’ 사인까지…중국 인플루언서 논란

중국 청두에서 열린 블랙핑크 로제의 팝업스토어 행사에서 한 중국 인플루언서가 사실상 ‘행사 주인공’처럼 부각되면서 논란이 일고 있다.

현지시간 15일 말레이시아 연예 매체 하이프 보도에 따르면, 이달 초 열린 로제 공식 팝업스토어 마감 행사에 인플루언서 ‘데이지’가 초청됐다. 이번 팝업스토어는 로제의 공식 굿즈 판매와 테마 포토존을 중심으로 운영된 공식 행사였다.

하지만 행사 당일 현장 진행자가 데이지를 주인공처럼 소개하면서 팬들의 반발을 샀다. 데이지는 이후 팬들과 사진을 촬영하고, 로제의 공식 굿즈에 직접 사인하는 모습까지 보였다. 특히 행사 당일 데이지가 로제가 평소 즐겨 입는 스타일과 유사한 의상을 착용한 점도 논란을 키웠다.

일부 팬들은 “외형과 연출 전반이 로제를 연상시킨다”, “팝업스토어의 주객이 전도됐다”며 강하게 비판했다. 온라인을 중심으로 논란이 확산되자 데이지는 자신의 SNS를 통해 입장을 밝혔다.

데이지는 “행사 이후 논란을 접하고 설명이 필요하다고 느꼈다”며 “쇼핑몰 측의 초청으로 행사에 참여했으며, 모든 진행은 주최 측과 사전에 논의된 방식에 따른 것”이라고 밝혔다. 이어 “모든 행동은 로제를 홍보하려는 의도였고, 어떠한 금전적 대가도 받지 않았다”고 해명했다.

그는 또 “로제와 팬들이 중심이 돼야 한다는 점을 충분히 인식하고 있다”며 “부적절하게 보일 수 있는 부분이 있었다면 반성하며, 앞으로 더 신중하게 행동하겠다”고 덧붙였다.

하지만 사과문 발표 이후에도 해외 팬들의 비판은 계속되고 있다. 팬들은 “팬심과 모방은 분명히 다르다”, “로제 홍보보다 개인 관심을 끌기 위한 행동처럼 보인다”는 반응을 내놓으며 부정적인 시선을 거두지 않고 있다.

