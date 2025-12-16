벤츠 코리아, 국내 유망 스타트업 지원 강화 업무협약 체결

메르세데스-벤츠 코리아는 지난 12일 창업진흥원과 국내 스타트업의 글로벌 지원 강화를 위해 ‘어라운드 X(Around X)’ 운영 협력 업무협약(MOU)을 체결했다.

‘어라운드 X’는 중소벤처기업부와 창업진흥원이 운영하는 글로벌 기업 협업 프로그램으로, 글로벌 선도 기업들과 협업하여 국내 스타트업의 성장과 해외 진출을 지원한다.

이번 ‘어라운드 X’ 운영 협력 업무협약은 12월 10일부터 12일까지 서울 코엑스에서 개최된 글로벌 스타트업 페스티벌 ‘컴업(COMEUP) 2025’ 공식 일정 중 진행되었으며, 업무협약식에는 노용석 중소벤처기업부 1차관, 유종필 창업진흥원장, 김홍중 메르세데스-벤츠 코리아 대외협력부 상무 등이 참석했다.

이번 업무협약으로 메르세데스-벤츠 코리아는 내년부터 ‘어라운드 X’의 파트너로 프로그램에 참여하게 되며, 이에 따라 자사 오픈 이노베이션 프로그램 ‘스타트업 아우토반 코리아(Startup Autobahn Korea)’를 ‘어라운드 X’와 연계해 추진하게 된다. 참여 스타트업들은 정부의 사업 지원금 및 특화 프로그램을 기반으로 실증(PoC) 설계, 멘토링, 사업화 검증, 해외 네트워킹 등 지원 체계를 더욱 강화할 수 있게 된다.

메르세데스-벤츠 코리아 마티아스 바이틀 대표는 “이번 ‘어라운드 X’ 업무협약은 국가 지원 체계와의 연계로 국내 유망 스타트업들이 글로벌 진출 기반을 더욱 강화하는 계기가 될 것”이라며 “국내 스타트업의 기술이 글로벌 무대에서 실증되고, 미래 모빌리티 분야에서 새로운 협력 기회를 발굴할 수 있는 더 큰 기반이 마련된 만큼 앞으로도 혁신 스타트업과의 협력 기회를 지속적으로 확대하고 적극 지원해 나가겠다”고 전했다.

뿐만 아니라 메르세데스-벤츠 코리아는 지난 11일 ‘컴업 2025’ 행사장에서 ‘스타트업 아우토반 코리아’의 2025년도 운영 성과와 함께, 올해 선발된 5개의 국내 혁신 스타트업들의 프로젝트 개발 성과를 공유하는 ‘엑스포 데이(Expo Day)’도 개최했다.

특히 올해 엑스포 데이는 ‘컴업 2025’의 공식 프로그램으로 편성돼 더 많은 정부기관, 글로벌 기업, 벤처캐피탈(VC), 국내외 스타트업 생태계 관계자들과 함께 더욱 폭넓게 소통 및 교류할 수 있는 자리가 됐다.

스타트업 아우토반 코리아 참여 스타트업들은 지난 9월 프로젝트 피칭 및 심사를 거쳐 선발된 이후 약 100일간 현업 전문가 및 엔지니어와의 정기적 멘토링, 각종 기술 지원과 육성 프로그램을 통한 기술검증을 진행해 왔다. 이 중 ▲페르세우스(Perseus)와 ▲노터스(Knotters)는 업무 자동화 및 디지털 마케팅 관련 기술 완성도와 확장 가능성을 기반으로 고객과의 상호작용 및 고객 경험을 향상시킬 수 있는 설루션으로 주목을 모았다. 이 외에도 ▲코그콤(Cogcom), ▲탐스(TAMS), ▲투더문(To the Moon)이 참여해 기술 적용 사례와 향후 사업화 방향을 공유했다.

한편, 2023년 스타트업 아우토반 코리아 참여 기업 중 한곳인 ‘시즐(SIZL)’은 AI 기반 제조 기술력으로 237억 원 규모의 투자를 유치했으며 글로벌 진출을 추진 중에 있다. 이처럼 스타트업 아우토반 코리아는 2020년 국내 첫 개최 이후 현재까지 총 58개 기업을 육성해왔으며, 그 외에도 20여 개 이상의 기업에게 본사 스타트업 아우토반 프로그램 참여, 해외 탐방 등의 기회를 제공하며 글로벌 역량 및 협업 기회 발굴을 지원하고 있다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

