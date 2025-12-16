부산 랜드마크 ‘광안대교’ 담겼다… KCC, 새 시티 에디션 유니폼 발표

사진=KCC 이지스 프로농구단 제공

남자프로농구(KBL) KCC는 오는 20일 소노와의 경기부터 2025∼2026시즌 시티 에디션 유니폼을 착용한다.

지역 밀착형 마케팅의 일환으로 매년 선보이고 있는 시티 에디션은 부산의 상징성을 디자인에 담아 ‘팬들과 도시의 정체성을 함께 공유한다’는 의미로 기획됐다.

이번 시티 에디션은 지난 2023∼2024시즌 마린시티가 새겨진 유니폼과 2024∼2025시즌 부산의 시화인 동백꽃을 모티브로 한 유니폼의 역사를 잇는다. 이번엔 부산을 대표하는 랜드마크 광안대교를 디자인 중심 요소로 삼은 세 번째 지역 기반 유니폼이 탄생했다.

이 유니폼은 20일 경기부터 31일 DB와의 농구영신 경기까지 6경기(홈 경기)에서 입을 예정이다.

판매는 24일 오전 11시부터 온라인몰 ‘이지스몰’에서 시작되며, 경기 당일에는 부산 사직실내체육관 오프라인 ‘이지스샵’에서 현장 구매도 가능하다.

