콘진원, 2025 한국감사인대회 내부감사 공공기관부문 최우수기관상 수상

(왼쪽부터)이욱회 한국감사협회장, 조인호 콘진원 상임감사직무대행이 기념사진을 촬영하고 있다. 한국콘텐츠진흥원 제공

한국콘텐츠진흥원은 지난 11일 열린 ‘2025 한국감사인대회 감사대상 시상식’에서 내부감사 공공기관부문 최우수기관상을 수상했다고 16일 밝혔다.

내부감사 공공기관부문 최우수기관상은 사단법인 한국감사협회가 2019년부터 공공기관과 민간기업을 대상으로 조직 운영과 공공서비스 제공 과정에서 국제 기준에 맞는 감사기법과 실효적인 내부감사 활동을 통해 투명경영에 기여한 기관을 선정해 시상하는 상이다.

콘진원은 K-콘텐츠 진흥을 위한 기관으로서, 내부감사 체계를 구축해 경영 전반의 투명성과 책임성을 강화해왔다. 이번 수상은 조직 운영의 투명성과 감사역량을 평가받는 자리에서 콘진원의 경쟁력을 입증한 것으로 평가된다.

특히 이번 수상은 리스크 평가 기반의 감사체계 운영을 통한 내부통제 확립, 인공지능(AI) 기술을 활용한 감사 기법 고도화, 내부감사 전문성 강화를 위한 노력이 주요 평가 요인으로 작용했다.

콘진원 감사실은 2023년 한국감사협회 사회적가치실현상 우수기관상, 공공기관감사협회 적극행정면책부문 최우수기관상을 수상했으며, 지난해에는 공공기관 종합청렴도 2등급을 달성해 청렴 문화 확산과 적극행정 문화 조성에서도 성과를 인정받았다. 이번 수상으로 내부감사 기능의 전문성과 실효성이 공식적으로 재확인됐다.

조인호 콘진원 상임감사직무대행은 “이번 수상은 내부통제 기반을 공고히 하고 감사 전문성을 강화하기 위해 지속적으로 추진해 온 노력이 대외적으로 인정받은 의미 있는 성과”라며 “앞으로도 청렴한 조직문화 조성과 책임 있는 경영을 뒷받침하는 감사 기능을 충실히 수행해 국민에게 더욱 신뢰받는 기관이 되도록 노력하겠다”고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

