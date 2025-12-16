'쇼미더머니12', 내달 15일 첫 방송…지코·박재범 등 출격

엠넷 힙합 서바이벌 프로그램 '쇼미더머니'가 열두 번째 시즌으로 돌아온다.

16일 엠넷에 따르면 '쇼미더머니'는 내년 1월15일 오후 9시 20분 첫 방송된다.

이번 시즌에서는 지코, 크러시, 그레이, 로꼬, 제이통, 허키 시바세키, 릴 모스핏, 박재범이 프로듀서로 나선다.

또한 시리즈 최초로 온라인 동영상 서비스(OTT) 티빙과 공동 제작한다. 채널과 OTT를 연동하는 방식으로 방송을 구성했다.

연출은 '쇼미더머니' 시리즈를 이끌어온 최효진 CP가 맡는다.

최 CP는 "엠넷에서만 방송되던 기존 형태에 더해, 티빙만의 차별화된 서사가 이어진다"며 "채널과 OTT를 오가는 투트랙 세계관을 펼칠 예정"이라고 전했다.

그러면서 "두 채널을 넘나들며 펼쳐지는 세계관 전개를 통해, 더욱 치열한 서바이벌을 진행할 것"이라며 "역대급 프로듀서, 다채로운 참가자들과 강력하고 풍성한 이야기를 선보이겠다"고 덧붙였다.

2012년 첫 방송된 '쇼미더머니'는 국내 최장수 힙합 서바이벌 프로그램이다. 매 시즌마다 화제성 높은 무대와 실력파 래퍼들을 배출하며 국내 힙합 열풍에 불을 지폈다.

제작진은 지난 8월20일~9월26일 동안 이번 시즌 참가자를 공개 모집했다.

