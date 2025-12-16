임동혁 ‘극단적 선택 암시’에 경찰 출동…생명에는 지장 없어

사진= 임동혁 SNS

유명 피아니스트 임동혁씨가 16일 소셜미디어에 극단적 선택을 암시하는 글을 올리면서 경찰이 긴급 출동하는 일이 발생했다.

연합뉴스 취재에 따르면, 서울 서초경찰서는 이날 오전 8시 30분께 “임씨가 우려된다”는 신고를 받고 서초구 서초동 모처로 출동해 임씨를 구조했다. 임씨는 인근 병원에서 치료를 받고 있으며, 현재 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

앞서 임씨는 같은 날 오전 7시 34분께 인스타그램에 글을 올리며 극단적 선택을 암시했다. 그는 “평생 연주자로 살아오면서 지독한 우울증에 시달렸다”며 “그동안 여러분 덕분에 행복했고 감사했다”고 적었다.

임동혁은 쇼팽, 차이콥스키, 퀸엘리자베스 등 세계 3대 피아노 콩쿠르에서 입상하며 국내 클래식 음악계 최초로 대중적 팬덤을 만든 피아니스트로 평가받는다.

한편, 그는 2020년 서울 강남구 한 마사지 업소에서 성매매한 혐의로 재판에 넘겨졌으며 지난 9월 1심에서 벌금 100만 원을 선고받았다.

