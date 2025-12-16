‘폭군의 셰프’ 이채민, 글로벌 팬미팅 일정 잇따라 취소…왜?

사진 = 배우 이채민이 제46회 청룡영화상 레드카펫 행사에 참석한 모습. 뉴시스 제공

드라마 ‘폭군의 셰프’로 단숨에 대세 배우로 떠오른 이채민이 진행 중인 아시아 팬미팅 투어에서 연이은 공연 취소 소식을 전했다.

최근 대만 현지 팬미팅 주최 측은 공식 채널을 통해 “예상치 못한 사정”으로 인해 예정된 행사가 취소됐다고 알렸다. 앞서 홍콩 팬미팅 역시 같은 이유로 취소된 바 있어, 이채민의 아시아 투어 후반 일정이 잇따라 중단되는 상황이다. 구체적인 취소 배경은 공개되지 않았다.

이채민은 ‘2025 LEE CHAE MIN FANMEETING TOUR -Chaem-into you’를 통해 서울, 자카르타, 마닐라, 방콕 등 아시아 주요 도시를 순회하며 데뷔 후 처음으로 해외 팬들과 만날 계획이었다.

그러나 실제 일정은 10월 24~25일 서울 세종대학교, 11월 15일 자카르타, 11월 23일 마닐라, 12월 6일 방콕 공연까지만 소화했고, 이후 12월 14일 홍콩 맥퍼슨 스타디움과 2026년 1월 4일 타이베이 NTU 스포츠 센터 공연은 모두 취소됐다.

이채민은 ‘폭군의 셰프’에서 강렬한 존재감을 보여 국내외 팬들의 큰 관심을 얻었고, 작품 이후 팬미팅 투어를 통해 글로벌 행보를 이어가려 했다. 하지만 연이은 취소로 팬들의 아쉬움과 함께 투어 재개 여부 및 대체 일정에 대한 관심이 높아지고 있다.

