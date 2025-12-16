SF9 재윤, 라이브 퍼포머 자리 굳히기…뮤지컬 콘서트 ‘더 미션:K’ 캐스팅

SF9 재윤이 2026 뮤지컬 콘서트 ‘더 미션:K(The Mission:K)’에 캐스팅됐다.

‘더 미션:K’는 실제 과거에 존재했던 네 인물 에비슨, 세브란스, 알렌, 언더우드의 실제 스토리를 토크쇼 포맷으로 풀어낸 작품이다. 실존 인물의 서사를 일반적인 뮤지컬을 넘어 K-POP 콘서트의 감각과 토크쇼 포맷을 접목했다는 점에서 기대를 모으고 있다.

극 중 재윤은 언더우드 역을 맡았다. 언더우드는 연희전문학교 설립자로 차분하고 신중한 성격을 지닌 인물이다. 재윤은 탄탄한 가창력과 댄스 실력, 섬세한 연기력으로 본인만의 언더우드를 완성해 내며 극의 몰입도를 높일 전망이다.

그동안 재윤은 뮤지컬 ‘창업’, ‘또! 오해영’, ‘서편제’, ‘도리안 그레이’ 등 다양한 작품에 출연하며 뮤지컬 배우로서 입지를 굳혀왔다. 이번 작품을 통해 안정감 있는 보컬과 독보적인 라이브 퍼포먼스 실력을 재차 증명할 재윤에게 더욱 관심이 집중된다.

한편 재윤이 출연하는 '더 미션:K'는 내년 1월 30일부터 2월 1일까지 3일간 서울 세종문화회관 대극장에서 공연된다.

