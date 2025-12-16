'감옥 사무실 논란' 원지, 스위스로 떠났다

여행 유튜버 원지가 '6평 직원 사무실 논란' 이후 처음으로 방송에 모습을 드러냈다.

15일 방송된 EBS1 교양프로그램 '취미는 과학여행'에서는 원지, 데프콘, 이대한, 장홍제 교수가 과학 원정대를 결성하는 모습이 전파를 탔다.

이날 원지는 "여행 크리에이터 원지"라고 자신을 소개했다.

데프콘은 원지와 인사를 나눈 후 "이 세상의 모든 게 무엇으로 구성돼 있는지 아냐?"고 물었고, 원지가 대답하지 못하자 "원자다. 원지도 이름을 원자로 바꾸자"고 농담을 던졌다.

원지는 "과학자 개그는 적응이 안 된다"며 당황했다.

데프콘은 첫 행선지가 스위스로 정해지자 원지에게 "스위스 가 봤냐"고 물었고, 원지는 "안 가 봤다. 비싼 나라는 안 갔다"고 답했다.

영상 공개 이후 일부 누리꾼들은 "벌써 방송에 나오냐", "너무 빠르다" 등의 반응을 보였다.

앞서 원지는 직원 3명이 근무하는 지하 2층 6평 사무실을 공개했는데, 창문도 없는 사무실을 보고 '교도소냐' '닭장 같다'는 비판이 쏟아졌다.

이에 원지는 세 차례 사과했으나, 구독자는 102만명에서 97만명으로 줄었다.

