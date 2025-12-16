‘방송 불가’ 박나래 술버릇에 이영자 경악…과거 발언 파묘

사진= tvN ‘현장토크쇼 택시’ 방송 화면 캡처

개그우먼 박나래가 각종 논란으로 방송 활동을 중단한 가운데, 과거 예능 프로그램에서 직접 언급했던 자신의 술버릇 관련 발언이 다시 온라인상에서 회자되고 있다.

박나래는 2015년 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘현장토크쇼 택시’의 ‘직설녀 특집’에 가수 솔비, 배우 신이와 함께 출연한 바 있다. 당시 방송에서는 박나래의 솔직한 과거 고백이 전파를 탔다.

이날 MC 오만석은 “박나래가 인지도가 올라갈수록 과거가 털릴까 두렵다고 했다더라”고 운을 뗐고, 이에 박나래는 “과거가 굉장히 지저분하다”고 인정했다. 이어 그는 “홍대에서 낮 12시부터 시작해서 새벽 2시까지 술 마셨던 적이 있다. 그때 완전 맛이 갔는데 그걸 (사람들이) 다 본 거다. 내가 진행하는 라디오에 ‘걔 완전 쓰레기더라’라는 제보 문자가 엄청 오는데 좀 무서웠다”고 털어놨다.

이를 듣던 이영자가 “절대 노출되면 안 되는 주사가 있냐”고 묻자, 박나래는 “방송이 안 되는 주사가 있다”고 답했다. 해당 발언 이후 박나래가 설명한 술버릇은 방송에서 묵음 처리됐고, 현장에 있던 출연진들은 놀란 표정을 감추지 못했다.

이에 이영자는 “미친X 아니냐”며 “박나래 인기는 여기서 멈춰야겠다”고 말해 현장을 술렁이게 했다. 박나래는 곧바로 “없던 일로 해달라. 우리끼리 웃자고 한 이야기”라며 상황을 수습했다.

해당 장면은 당시에는 웃음으로 소비됐으나, 최근 박나래를 둘러싼 논란이 불거지면서 다시 주목받고 있다.

한편 박나래는 전 매니저들로부터 갑질과 불법 의료 행위 의혹 등을 제기받으며 방송 활동을 중단했다. 전 매니저들은 술자리 강요와 안주 심부름, 파티 준비와 뒷정리 등을 이유로 24시간 대기 상태에서 폭언과 괴롭힘을 당했다고 주장했다. 이들은 대리처방, 직장 내 괴롭힘, 진행비 미지급 등의 의혹을 제기하며 박나래를 허위사실적시 명예훼손 및 정보통신망법 위반 혐의로 고소했다.

이에 대해 박나래 역시 공갈 혐의로 전 매니저들을 맞고소했다. 전 매니저들은 또 박나래가 전 남자 친구를 소속사 직원으로 허위 등재해 올해 1월부터 11월까지 약 4,400만 원을 지급했으며, 지난 8월에는 전 남자 친구의 전세보증금을 마련하기 위해 회사 명의 계좌에서 3억 원을 송금했다며 횡령 의혹도 제기했다.

논란 이후 박나래는 “전 매니저들과 대면해 오해와 불신들을 풀었다”고 밝혔지만, 전 매니저들은 “사과도 받지 못했고 양측의 어떠한 합의도 없었다”고 반박했다. 이들은 “(당시) 박나래가 술을 마신 상태였고 약속했던 합의나 사과는 없었다. 오히려 ‘다시 나와 일하면 안 되냐’ ‘노래방에 가자’등의 말까지 했다”고 주장했다.

또한 “양측의 합의 조건이 맞지 않았고, 박나래가 ‘철저한 조사와 법적 증거로 해결하자’고 말했다”고 전했다.

현재 박나래는 출연 중이던 MBC ‘나 혼자 산다’, tvN ‘놀라운 토요일’ 등에서 하차했으며, 내년 1월 방송 예정이던 MBC 신규 예능 ‘나도신나’는 제작과 편성이 취소된 상태다.

