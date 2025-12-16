“네코 펫푸드를 1000원에… 댕냥이 성탄 선물세트 직접 만들어볼까?”

네츄럴코어 크리스마스 어드벤트 할인 프로모션 포스터. 네츄럴코어 제공

펫푸드 기업 네츄럴코어가 연말을 맞아 특가 제품과 맞춤 할인 혜택을 제공하는 크리스마스 어드벤트 할인 프로모션을 진행한다고 16일 밝혔다.

이날부터 오는 24일까지 이어지는 이번 행사는 ‘시크릿 1000원 특가 챌린지’와 ‘내 맘대로 크리스마스 선물담기’로 구성된다.

1000원 특가 챌린지는 ▲어드벤티지 사료 2kg 본품 ▲심플리 요거트 치킨 ▲치즈브림 3종 세트 ▲미트스틱 혼합 ▲하루 유산균 같은 네츄럴코어의 베스트 제품을 하루에 하나씩 1000원에 구매할 수 있다. 최대 95% 할인 혜택이 주어지는 셈. 특히 크리스마스를 기다리며 하루하루 선물을 열어보는 어드벤트 캘린더 콘셉트로 기획돼 쇼핑의 즐거음을 더한다.

내 맘대로 크리스마스 선물 담기는 반려동물의 취향에 맞춘 제품을 고르고 선물로 구성하면 25% 추가 할인 쿠폰을 제공한다.

송주미 네츄럴코어 이사는 “실속 있는 쇼핑으로 따뜻한 연말을 보내시길 바란다”며 “앞으로도 반려동물과의 일상을 더 풍요롭게 만들 수 있는 혜택을 꾸준히 마련하겠다”라고 말했다.

박재림 기자 jamie@segye.com

