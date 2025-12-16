“새벽에 지장까지 남겼다” 임동혁에 쏟아진 우려…극단적 선택 암시했나

사진= 임동혁 SNS

피아니스트 임동혁이 자신의 SNS에 극단적인 선택을 연상케 하는 글을 게시해 누리꾼들의 우려가 커지고 있다.

임동혁은 16일 개인 SNS 계정에 자필로 작성한 손편지 사진 여러 장을 공개했다. 해당 글에는 그가 겪어온 정신적 고통과 삶에 대한 심경이 담겼다.

임동혁은 편지에서 “제 주치의와 상담사님은 제게 기회 되면 책을 쓰라고 대외적으로 알려진 것과 임동혁의 이미지와 실체가 너무 다르다고 했지만 그 기회는 없게 됐다”고 적었다.

이어 그는 “평생 연주자로 살아오면서 지독한 우울증에 시달렸다”며 “2015년부터 약도 하루도 빠짐없이 항우울제를 먹었다. 항우울제 자체는 나쁜 약이 아니고 평생 먹어도 상관 없지만 지병으로 지속적으로 아팠다”고 털어놨다.

연주자로서의 삶에 대한 고충도 언급했다. 그는 “사실 많은 연주자가 정신적으로 나약해지기 쉬운 원인은 수천명에게 박수 갈채를 받다가 또 호텔방으로 들어오면 혼자고 거기서 나오는 괴리감이 너무 크기 때문”이라며 “특히 나는 선천적으로 외로움을 많이 타는 성격이라 더 견디기 힘들었는 지도 모른다”고 밝혔다. 이어 “많은 연주자들이 무언가에 의존하면서 버티는데 나는 술에 의지했다. 끊었다 다시 마시기를 반복했고 ‘음주가무’도 좋아했다. 비록 그 끝엔 또 공허함이 기다린다는 것을 알면서도”라고 덧붙였다.

전 부인과의 갈등에 대해서도 입을 열었다. 임동혁은 “결국엔 음악이 내 전부였다”며 “컴퓨터에 써놓고 공개 안 한 자료가 있다. 내가 가고 나면 아마 따로 공개될 것이다”고 밝혔다. 이어 “전 부인은 이혼 소송 중 내가 음란 메시지를 보냈다며 매도했지만 나는 음란 메시지를 보내지도 않았고 이혼 소송 중도 아니었다. 또 내게 ‘거짓미수’가 터지게 해주겠다고 협박했다. 다 녹취록과 증거가 있는 것들만 나열하는 것이다. 사후에 다 공개 될 것이다”라고 주장했다. 이와 함께 전 부인이 자신을 상습 폭행했다고도 적었다.

가족사와 개인적 과오에 대한 언급도 이어졌다. 그는 “내 친모도, 최근엔 엄마의 언니인 이모도 우울증으로 돌아가셨다”며 “나는 살면서 성매매 경험이 있고 내가 잘못했다. 더 이상 심신이 견디지 못해 그냥 1심을 받아들이기로 했다. 독일에서는 합법이고 세금을 중요시하는 나라에 살아와서 죄책감이 더 없어졌는지도 모르겠다. 죄송하다”고 밝혔다.

그는 또 “심신은 무너졌으며 너무 외롭고 고독하다”며 “나도 분명히 천사는 아니었으나 이 세상은 내가 살기에 너무 혹독했다. 자살에 실패한 사람에게 ‘관심 받으려고 그러냐’라는 말 나도 들었다. 어마무시한 상처였다”고 토로했다.

마지막으로 “결국은 다 제 불찰이고 잘못이다”라며 “하지만 믿어달라. 나는 다소 천박할지 모르나 내 음악은 그렇지 않다. 여러분 모두에게 행복과 행운이 깃들기를 바란다. 그 동안 여러분 덕분에 행복했고 감사했다”고 전했다. 그는 글 말미에 “I love you so much!(여러분을 정말 사랑한다)”라는 문구와 함께 작성 시각인 12월 16일 새벽 5시 35분을 적고 지장을 남겼다.

임동혁은 2020년 서울 강남구 한 마사지 업소에서 성매매를 한 혐의로 수사를 받았고, 지난해 12월 약식기소로 벌금형을 받았다. 이에 불복해 정식 재판을 진행했으나, 지난 9월 성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률 위반 혐의로 벌금 100만원을 선고받은 바 있다.

이 소식을 접한 누리꾼들은 그의 안위를 걱정하며 “119에 신고해야 하는 것 아니냐”는 반응을 보이고 있다. 한 온라인 카페에 해당 글이 공유되자 “내용이 심각하다”, “무슨 일이냐”, “신고해야 하는 것 아니냐. 무탈해야 하는데 걱정된다” 등 우려의 댓글이 이어지고 있다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담 전화 ☎109 또는 SNS 상담 마들랜(www.129.go.kr/etc/madlan)에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

