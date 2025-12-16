‘얼짱’ 유혜주, 둘째 임신 직접 알렸다…“두 줄 보고 눈물”

사진= 유혜주 SNS

‘얼짱’ 출신 유튜버 유혜주가 둘째 아이를 임신했다는 소식을 직접 전했다.

유혜주는 15일 자신의 유튜브 채널을 통해 ‘드디어 둘째가 찾아왔어요’라는 제목의 영상을 공개하며 임신 사실을 알렸다. 영상에는 임신 사실을 확인하는 순간과 남편에게 이를 전하는 장면이 담겼다.

공개된 영상에서 유혜주는 임신테스트기를 확인한 뒤 “혹시나 해서 해 봤는데 두 줄이 나왔다. 일단 차에서 오빠한테 얘기해야겠다”고 말했다.

이후 남편이 간식을 사러 자리를 비운 사이 임신테스트기를 숨긴 유혜주는, 뒤늦게 이를 발견한 남편의 반응을 전했다. 남편은 테스트기를 보고 “어떡해 여보”라며 눈물을 보였다.

이에 유혜주는 “둘째라도 눈물이 나냐”고 말하며 웃음을 보였고, 이어 임신을 예감하게 된 계기에 대해 “태몽을 꾼 것 같다. 며칠 전 뱀 한 마리가 배로 들어오는 꿈을 꿨다”고 설명했다.

또한 그는 “얼마 전부터 배가 아프더라. ‘설마?’ 싶었는데 아침에 일어나서 해보니 두 줄이 떴다”며 임신을 확인하게 된 과정을 덧붙였다.

성별에 대한 이야기도 이어졌다. 유혜주가 “성별이 뭐일 것 같냐”고 묻자 남편은 “딸일 것 같다”고 답했다.

한편 유혜주는 과거 ‘얼짱시대’를 통해 얼굴을 알렸으며, 2019년 승무원 출신 남편과 결혼했다. 이후 2023년 아들을 출산하며 엄마가 됐다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

