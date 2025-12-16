무림페이퍼, 종이의 본질과 가치를 시각화한 ‘2026 무림 달력’ 공개

무림페이퍼(대표 이도균)가 창립 70주년을 맞아 종이의 본질과 가치를 시각화한 ‘2026 무림 달력’을 선보였다. 사진제공=무림페이퍼

국내 대표 친환경 종이 기업 무림페이퍼(대표 이도균)가 창립 70주년을 맞아 스페셜 에디션 '2026 무림 달력'을 선보였다고 16일 밝혔다.

백상지 대량 생산을 시작하며 한국 종이 산업의 성장을 이끌어 온 무림은 오랜 시간 우리 일상에서 변함없이 함께해 온 종이의 가치와 고객을 향한 감사의 마음을 담아 이번 달력을 제작했다.

이번 2026년 무림 달력은 종이를 기존 인쇄물의 소재에서 '예술과 삶의 주인공'으로 전면에 드러낸 점이 특징이다. 종이를 접고 찢고 세우고 그리는 등 다양한 기법으로 메시지를 구현한 작품들을 선정해 종이가 지닌 본질적 아름다움을 느끼는 한편 해당 작품들과 어우러진 한 줄 문장을 담아 의미를 더했다.

“종이는 접힐 때 마음을 담고, 펼쳐질 때 다정해집니다”, “종이는 생각을 세우고, 내일의 토대를 짓습니다” 등 종이의 역할과 가치를 담아낸 문장들은 새해를 여는 이들에게 희망과 영감을 전한다.

무림페이퍼는 최근 독서 열풍 속에 종이에 대한 관심과 애정에 감사를 전하고자, 책갈피 굿즈도 특별 제작해 ‘2026 무림 달력’과 함께 전한다. /사진제공=무림페이퍼

아울러 이번 ‘2026 무림 달력’은 ▲벽걸이 달력 ▲미니 탁상 달력 ▲책갈피 굿즈로 구성돼 집과 사무공간, 개인 책상 등 다양한 공간에서 종이의 감성과 미감을 경험할 수 있도록 했다.

또한 작품이 지닌 색감과 질감을 보다 생생하게 전달하기 위해 전시 도록과 아이돌 화보집 등에 사용되는 고급 러프글로스지 ‘아티젠(ARTIZEN)’을 적용했다. 우수한 색재현력과 고급스러운 면감을 바탕으로 각 페이지는 인테리어 포스터처럼 감상할 수 있는 완성도를 갖췄다.

무림페이퍼는 이번 달력을 임직원과 주요 고객사는 물론 일반 대중에게도 한정 수량으로 무료 배포한다. 오는 12월 17일 오전 11시, 네이버 스마트스토어 ‘무림 스토어’에서 환경 기부금 100원만 부담하면 선착순 신청이 가능하며 자세한 신청 방법은 무림페이퍼 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

황지혜 기자

