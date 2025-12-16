혜리, 앞머리 하나로 분위기 갈아엎다...‘새해 커버’로 보여준 낯선 얼굴

얼루어 코리아제공

얼루어 코리아제공

혜리가 얼루어 코리아 2026년 1월호 커버를 장식했다.

새해의 시작을 알리는 이번 커버스토리는 이탈리아 럭셔리 하우스 페라가모와 함께하며, 절제된 미니멀리즘 속에서 조용히 빛나는 현대적 우아함을 담아냈다.

전반적으로 차분하고 쿨한 무드로 완성된 이번 화보에서 혜리는 페라가모의 의상은 물론 다양한 백과 슈즈를 자연스럽게 매치하며 성숙한 매력을 선보였다. 착용했을 때 더욱 돋보이는 실루엣과 정제된 디자인에 촬영 현장에서는 감탄이 이어졌다.

얼루어 코리아제공

얼루어 코리아제공

또 혜리는 한 번도 시도해보지 않았던 짧은 앞머리로 과감한 변신에 나서며 인상적인 순간을 완성했다. 절제된 스타일링과 섬세한 변화가 어우러지며 혜리만의 새로운 얼굴을 만들어냈다.

함께 진행된 인터뷰에서는 ‘시작’과 ‘1월’이라는 키워드를 중심으로 한 솔직한 이야기도 담겼다. 최근 ‘아시아 아티스트 어워즈(AAA)’에서의 밈 챌린지 화제가 된 순간부터 팬들과의 교감, 그리고 “최고는 아니어도 최선을 다한 한 해였다”고 돌아본 지난 시간까지 혜리는 특유의 솔직하고 유쾌한 태도로 자신의 현재를 전했다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]