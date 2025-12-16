베이비몬스터, 루카·아사 'SUPA DUPA LUV' 개인 티저 공개

베이비몬스터가 미니 2집 [WE GO UP] 수록곡 'SUPA DUPA LUV' 티저 포스터를 연달아 공개하며 글로벌 팬들의 심박수를 끌어올렸다.

YG엔터테인먼트는 16일 공식 블로그에 '[WE GO UP] 'SUPA DUPA LUV' VISUAL PHOTO'를 게재했다. 전날 베일을 벗은 아현·로라에 이어 신규 프로모션 두 번째 주자로 나선 루카·아사의 압도적인 비주얼이 담겼다.

파스텔톤 배경에 은은하게 녹아든 두 사람은 부드러우면서도 세련된 무드로 단박에 시선을 사로잡았다. 루카는 흩날리는 머릿결 아래 한층 깊어진 눈빛으로 독보적인 분위기를 자아냈고, 아사는 심플한 하늘색 드레스에 화이트 컬러의 액세서리를 매치해 청초한 매력을 배가했다.

앞서 타이틀곡 'WE GO UP', 수록곡 'PSYCHO'를 통해 보여줬던 강렬함과는 또 다른 포근하고 내추럴한 아우라가 인상적이다. 그간 무궁무진한 콘셉트 소화력으로 팬들의 마음을 사로잡아온 베이비몬스터가 이번에는 어떠한 모습을 선보일지 관심이 집중된다.

베이비몬스터의 새로운 콘텐츠는 오는 19일 0시 공개된다. 아직 일정 외 구체적인 정보는 베일에 싸여있는 상황이지만, 'SUPA DUPA LUV'가 터질 듯한 사랑의 감정을 멤버들의 성숙한 표현력과 서정적인 멜로디로 풀어내 뜨거운 호응을 얻고 있는 만큼 전 세계 팬들의 기대감이 남다르다.

한편 베이비몬스터는 총 6개 도시·12회차에 걸친 'BABYMONSTER [LOVE MONSTERS] ASIA FAN CONCERT 2025-26'을 순항 중이다. 또한 최근 '2025 MAMA AWARDS'에서 선보인 스페셜 스테이지 영상이 전체 조회수 1·2위를 동시에 기록하며 연말 인기를 이어가고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

