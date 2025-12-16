美·英 매체도 하츠투하츠에게 집중…글로벌 타임 왔다, 이유 보니

하츠투하츠(Hearts2Hearts, 에스엠엔터테인먼트 소속)가 오는 3월 북미 쇼케이스를 열고 본격적인 글로벌 활동에 돌입한다.

하츠투하츠는 내년 3월 19일(이하 현지시간) 뉴욕과 22일 LA에서 ‘2026 Hearts2Hearts Premiere Showcase <HEARTS 2 HOUSE> in North America’(2026 하츠투하츠 프리미어 쇼케이스 <하츠 투 하우스> 인 노스 아메리카)를 개최한다.

앞서 하츠투하츠는 지난 5월 ‘SMTOWN LIVE 2025 in L.A.’(에스엠타운 라이브 2025 인 엘에이)를 통해 현지 팬들의 이목을 집중시킨 데 이어, 이번에는 단독 공연으로 북미 지역을 찾아 멤버들의 다양한 개성과 매력적인 퍼포먼스를 담은 다채로운 무대를 선보일 예정이다.

또한 하츠투하츠는 해외 매체들의 높은 관심을 얻고 있으며, 특히 미국 유명 음악 매거진 The Fader(더 페이더)가 선정한 ‘The 51 best songs of 2025’(2025년 최고의 노래 51선)에서 지난 10월 발표한 첫 미니앨범의 타이틀 곡 ‘FOCUS’(포커스)로 11위를 차지, K팝 아티스트 중 가장 높은 순위를 기록해 눈길을 끈다.

더불어 지난 6월 공개 후 국내외 챌린지 열풍을 일으킨 싱글 ‘STYLE’(스타일)은 영국 저명 음악 매체 NME(엔엠이)의 ‘The 25 best K-pop songs of 2025’(2025년 최고의 K팝 25곡)에 랭크, “여름 특유의 반짝이는 팝 매력과 황금빛 에너지를 담고 있다. 풋풋한 설렘을 노래하는 가사와 멤버들의 달콤한 보컬이 더해져 긍정적인 에너지가 가득하다”라는 호평을 얻어 뜨거운 반응을 실감케 한다.

한편, 하츠투하츠는 북미 쇼케이스 개최에 앞서 오는 2월 21~22일 양일간 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 첫 팬미팅 ‘2026 Hearts2Hearts FANMEETING <HEARTS 2 HOUSE>’(2026 하츠투하츠 팬미팅 <하츠 투 하우스>)를 펼친다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

