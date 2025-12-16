농구협회, 마줄스 남자 농구 대표팀 감독 보좌할 코치 공개 채용

한국 남자 농구 대표팀의 니콜라이스 마줄스 감독. 사진=대한민국농구협회 제공

대한민국농구협회가 니콜라이스 마줄스 남자 농구 대표팀 감독을 보좌할 지도자(코치)를 공개 채용한다.

농구협회는 "지난 12일에 열린 제11차 경기력향상위원회 회의를 통해 남자 농구 대표팀을 이끌어갈 코치를 공개 채용하기로 의결했다"고 밝혔다.

이번 공개 채용은 남자 농구 대표팀의 중장기적 경쟁력 강화를 위한 지도자 구성의 일환으로, 전문성과 리더십을 겸비한 지도자를 발굴하기 위해 추진된다. 모집 분야는 남자 농구 대표팀 코치 1명이며, 서류 접수는 내년 1월11일 오후 6시까지 이메일로만 받는다. 서류 심사 이후 면접 평가를 거쳐 이사회 심의 및 대한체육회 승인 절차를 통해 최종 선발이 이뤄질 예정이다.

지원 자격은 '국가대표 선발 및 운영 규정'에 따른 국가대표 지도자 자격 요건을 충족해야 하며, 협회 정관 및 관련 규정상 결격사유가 없어야 한다. 계약기간은 체육회 승인일로부터 2027년 12월 31일까지이고, 평가 결과에 따라 계약 연장이 가능하다. 코치 공개 채용과 관련한 자세한 내용은 농구협회 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]