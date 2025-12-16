에스쿱스X민규, 인천 공연 선예매 매진…압도적 티켓 파워

플레디스 엔터테인먼트 제공

그룹 세븐틴 유닛 에스쿱스X민규가 압도적인 티켓 파워를 입증했다.

16일 플레디스 엔터테인먼트에 따르면 ‘CxM [더블 업] 라이브 파티 인 인천’의 티켓은 전날 FC 멤버십 선예매만으로 완판됐다. 국내외 5개 도시를 도는 라이브 투어의 첫 공연인 만큼, 이날 예매 페이지에는 많은 접속자가 몰렸다.

이번 공연은 내년 1월23~25일 사흘간 인천 인스파이어 아레나에서 개최된다. 오프라인뿐 아니라 온라인 라이브 스트리밍도 병행돼 전 세계 캐럿(CARAT.팬덤명)들이 현장의 열기를 나눌 수 있을 전망이다.

에스쿱스X민규는 인천을 시작으로 1월31일과 2월1일 아이치 IG 아레나, 5~6일 치바 마쿠하리 멧세, 13~14일 부산 벡스코, 4월25~26일 가오슝의 가오슝 아레나에서 라이브 파티를 진행한다. 지난 9월 발매한 미니 1집으로 K-팝 유닛 앨범 최다·최고 기록을 갈아치운 이들은 관객들에게 한층 강렬해진 ‘HYPE VIBES’를 선사한다.

그룹 세븐틴의 월드투어도 계속된다. 이들은 오는 20일과 21일 후쿠오카 페이페이 돔에서 ‘세븐틴 월드 투어 [뉴_] 인 재팬’의 성대한 마침표를 찍는다. 이후 내년 2월28일과 3월1일 홍콩 카이탁 스타디움, 7일 싱가포르 내셔널 스타디움, 14일~15일 방콕의 내셔널 스타디움, 21일 불라칸의 필리핀 스포츠 스타디움에서 아시아 투어를 이어간다.

